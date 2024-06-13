ABD ve Ukrayna arasında yeni anlaşma! 

13 Haziran 2024 22:06 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 22:51

ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, iki ülke arasında 10 yıl geçerli olacak güvenlik anlaşmasına imza attı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Vladimir Zelenski, "Bağımsızlığımızdan bu yana Ukrayna ile ABD arasında en güçlü anlaşmayı imzaladık." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, iki ülke arasında 10 yıl boyunca geçerli olacak tarihi bir güvenlik anlaşmasını imzaladı.

ZELENSKİ: BUGÜN TARİHİ BİR GÜN

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, anlaşmanın imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün gerçekten tarihi bir gün. Bağımsızlığımızdan bu yana Ukrayna ile ABD arasında en güçlü anlaşmayı imzaladık" dedi.

Zelenski, anlaşmanın güvenlik, insan yaşamının korunması, işbirliğinin teşvik edilmesi ve ulusların güçlendirilmesiyle ilgili olduğunu vurguladı. Ayrıca, anlaşmanın sürdürülebilir barışı garanti altına alacak adımları içerdiğini ve küresel olarak herkese fayda sağladığını belirtti.

Zelenski, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı gerçek bir küresel tehdit" derken, Biden'a bu anlaşmaya yansıyan liderliği ve yıllar boyunca Ukrayna'ya verdiği destek için teşekkür etti.

Ukrayna lideri, Ukraynalı askerlere ve tüm halka minnettarlığını ifade ederek, "Halkımızla ve Ukrayna'nın yapabilecekleriyle gurur duyuyorum" dedi.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Anlaşmada, Amerika'nın Ukrayna'nın bu savaşı kazanma çabalarını desteklediği açıkça belirtilirken F-16'lar, Patriot sistemleri ve savaş uçakları gibi gelişmiş savunma sistemlerine ilişkin hükümler anlaşmada yer alıyor. Ayrıca, gerekli silahların temini, ortak üretimi ve işbirliği yoluyla iki ülkenin savunma sanayisinin güçlendirilmesi de planlanıyor.

Anlaşma, Rusya'nın bu savaştaki sorumluluğunu ve Ukraynalıları yok etme girişimlerini de ele alırken Amerika, Rus saldırılarının yol açtığı zararın adil bir şekilde tazmin edilmesini ve dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'nın korunması ve yeniden inşası için kullanılmasını destekliyor.