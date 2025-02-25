ABD ve Ukrayna değerli madenler konusunda uzlaşmaya vardı

Son dakika haberine göre Ukrayna ile ABD arasında değerli madenler konusunda uzun süredir devam eden müzakerelerde sona yaklaşıldı. ABD'nin anlaşmadan bazı zorlayıcı maddeleri çıkarmasıyla taraflar uzlaşmaya vardı ve anlaşmanın cuma günü imzalanması bekleniyor.

ABD ve Ukrayna arasında değerli madenler konusunda yürütülen müzakerelerde önemli bir aşama kaydedildi. AFP’nin haberine göre, ABD tarafı anlaşmadan bazı zorlayıcı maddeleri çıkardı ve taraflar nihai uzlaşıya vardı. Anlaşmanın cuma günü imzalanması beklenirken, bu gelişmenin iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini daha da güçlendireceği öngörülüyor.