ABD ve Ukrayna el sıkıştı: Yeniden inşa edilecek!

ABD ve Ukrayna, Ukrayna ekonomisinin yeniden canlandırılması amacıyla "ABD-Ukrayna Yeniden Yapılanma Yatırım Fonu" adında ortak bir yatırım mekanizması oluşturmak üzere el sıkıştı. Anlaşma, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent tarafından kamuoyuna duyuruldu. İşte detaylar…

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ile Ukrayna'nın 'ABD-Ukrayna Yeniden Yapılanma Yatırım Fonu' kurulması için anlaşmaya vardığını duyurdu. Fonun Ukrayna'nın ekonomik iyileşmesi için kullanılacağı ifade edildi.

UKRAYNA’YA DESTEK VURGUSU

Yapılan açıklamalara göre, bu yeni fonun temel amacı, Ukrayna'nın ekonomik toparlanma sürecini hızlandırmak olacak. ABD Hazine Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan bildiride, ABD'nin savaş süresince Ukrayna'ya verdiği kapsamlı destek hatırlatıldı ve iki ülkenin sahip olduğu potansiyeli Ukrayna'nın ekonomik ilerlemesi için bir araya getireceği ifade edildi.

“EKONOMİK KALKINMA” İÇİN KULLANILACAK

Fonun Ukrayna'nın ekonomik iyileşmesinin hızlandırılması için kullanılacağı ifade edildi. ABD Hazine Bakanlığı resmî sitesinden yapılan açıklamada, ABD'nin savaş boyunca Ukrayna'ya sağladığı destek hatırlatılırken, iki ülkenin yeteneklerini Ukrayna'nın ekonomik kalkınması için kullanacağı dile getirildi.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin; barış sürecine özgür, egemen ve müreffeh Ukrayna'yı merkeze alarak baktığına işaret edildi.