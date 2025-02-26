ABD Başkanı Trump duyurdu: Ukrayna ile yeni anlaşma

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt akşam saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Ukrayna arasında nadir toprak elementleri konusunda bir anlaşmanın imzalanmasına çok yaklaşıldığını belirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın Cuma günü yapılacağını bildirdi...

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasının imzalanmasına çok yakın olduklarını söyledi. Gazetecilerin Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasının durumu hakkındaki sorularına Leavitt, "Başkan Trump'ın da belirttiği gibi, bu nadir elementler anlaşması son derece önemli. Bu anlaşmayı sonuçlandırmak için neredeyse bitiş çizgisine geldik" yanıtını verdi.

“HAZIRIZ” MESAJI

Leavitt, ABD Başkanı'nın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i "anlaşmayı imzalamak" veya "ziyaret" için Beyaz Saray'da ağırlamaya hazır olduğunu ifade ederek, son gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.

“GARANTİLER OLMADAN HİÇBİR ANLAŞMAYI İMZALAMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ”

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal ise konuyla ilgili son açıklamasında, ABD ile nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören anlaşmanın son taslağının hazırlandığını belirterek, "Garantiler olmadan hiçbir anlaşmayı imzalamayı düşünmüyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de ABD ile Ukrayna arasında imzalanması beklenen değerli madenler anlaşması hakkında yaptığı açıklamada, "Ukrayna için güvenlik garantileri konusunda bir cümle olmasını istedim" ifadelerini kullanarak, "Eğer güvenlik garantileri alamazsak ateşkes olmaz" dedi.

TRUMP CUMA GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin cuma günü ABD’ye geleceğini açıklayarak, ABD-Ukrayna arasındaki değerli madenler anlaşmasının imzalanacağını duyurdu.