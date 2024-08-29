ABD yapımı F-16 savaş uçağı düştü! Ukrayna'da dengeleri değiştirecek gelişme
Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
29 Ağustos 2024 18:45 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 18:49
ABD yapımı F-16'lar, Rusya'nın işgalinin üzerinden 29 aydan fazla süre geçtikten sonra Ukrayna'ya yollanmıştı. 26 Ağustos'ta Ukrayna'da F-16 savaş uçağının düştüğü açıklandı. Uçağın düşman ateşiyle düşmediği iddia edildi.
Rusya saldırılarını sürdürürken Ukrayna, ABD ve AB’den silah yardımları almayı sürdürüyor. Ağustos’un ilk haftası ABD yapımı F-16 uçaklarının Kiev’e yönlendirildiği açıklanmıştı.
SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ
Ukrayna'da 26 Ağustos'ta ABD yapımı bir F-16 savaş uçağının düştüğü öne sürüldü.
Wall Street Journal'ın ismi verilmeyen bir ABD yetkilisine dayandırdığı haberinde, 26 Ağustos'ta Ukrayna'da ABD yapımı bir F-16'nın düştüğü ileri sürüldü.
F-16 PİLOTU HATASI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ
Haberde, uçağın düşman ateşiyle düşürülmediği, düşme nedeninin pilot hatası olabileceği savunuldu. Ukrayna Hava Kuvvetleri konuya ilişkin açıklama yapmadı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 4 Ağustos'ta F-16 savaş uçaklarının ülkesine teslim edildiğini duyurmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı