ABD yeni başkanı kim oldu, seçim sonuçları açıklandı mı? 2024 ABD başkanlık seçimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

05 Kasım 2024 22:57 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 22:59

ABD başkanlık seçimi sonuçları için heyecan dorukta. Tüm dünyanın yakından takip ettiği seçimlerle ile ilgili bir yandan da "ABD yeni başkanı kim oldu?" sorusu öne çıkıyor. Demokrat Parti adayı Harris ile Cumhuriyetçi Parti adayı Trump'ın yarıştığı başkanlık seçiminde, oy verme işlemi sürüyor. 75 milyondan fazla kişi erken oy kullanırken ülke genelinde oy verme işleminin tamamlanması ile gözler 2024 ABD seçim sonuçları ve oy oranlarına çevrilecek. Peki, ABD başkanlık seçimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Detaylar tgrthaber.com'da!

ABD başkanlık seçimi son durum... Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yeni başkanının belli olacağı seçimlerde, Kamala Harris​ ile Donald Trump​ yarışıyor. İki adaydan birisi seçimlerin ardından ABD'nin yeni başkanı olacak. ABD seçimleri son durum gelişmeleri anbean takip edilirken bir yandan da seçim sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak konusu durumunda. Hatırlanacağı üzere, 2020'deki seçimlerde tüm oyların sayılması yaklaşık 4 günü bulmuştu.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 60. başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024 Salı günü yapılacak.

Amerikan halkı, Demokrat Parti adayı ile Cumhuriyetçi Parti adayı arasındaki tercihini yapacak. Genel oy verme işlemi 5 Kasım'da başlayacak. Şu ana kadar ülke genelinde 75 milyondan fazla kişi erken oy kullandı.

2020'deki seçimde tüm oyların sayılması 4 gün sürmüştü.

Buna göre; 2024 ABD seçim sonuçlarının oy kullanma işleminin sona ermesi ve oy sayma işlemlerinin başlamasından 3-4 gün sonra açıklanacağı öngörülüyor.

2020 ABD SEÇİMLERİNDE KAZANAN KAÇ GÜNDE BELLİ OLMUŞTU?

2020 seçimleri 3 Kasım Salı günü yapıldı.

Ancak ABD televizyon kanalları Joe Biden'ın kazandığını 7 Kasım Cumartesi sabahı ilan etti. Aslında iki aday da başkan seçilmek için gereken 270 delegeye yakındı.

Eyaletlerin büyük çoğunluğu kesin sonuçları 24 saat içinde ilan etti. Ancak Pennsylvania ve Nevada gibi bazı kritik eyaletlerde süreç uzadı.

Seçim gününden yaklaşık dört gün sonra 19 delegesi olan Pennsylvania’da yapılan son sayım sonrası televizyonlar Biden'ın ABD’nin yeni başkanı olacağını duyurmaya başladı.