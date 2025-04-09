ABD yeni nükleer bomba için kollarını planlanandan önce sıvadı! Hiroşima'ya atılan bombadan 24 kat daha güçlü

ABD, yeni nükleer bombanın üretimine planlanandan 7 ay önce başladı. Dünyanın insanlık üzerinde kullanılan ilk atom bombası olarak tarihe geçen, Hiroşima'da yüzbinlerce insanı öldüren bombanın 24 katı daha güçlü bir nükleer silah üzerinde çalışılıyor.

ABD, küresel güçlerin hızına yetişmek için “agresif” bir hamleyle, tüyleri diken diken eden B61-13 bombasının üretimine yapılan planlamadan 7 ay önce başladı.

Geçtiğimiz hafta Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi araştırma ve geliştirme laboratuvarlarından biri olan Sandia Ulusal Laboratuarları (SNL) bu son silahların üretiminin “yenilikçi program planlaması” kapsamında hızlandırıldığını duyurdu.

Program şimdi projenin başlangıçta planlanandan %25 daha hızlı tamamlanmasına olanak sağlıyor.

GELİŞTİRME MALİYETİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Interesting Engineering'in haberine göre, B61-13, ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi'nin 2023 yılında yeni bir nükleer yerçekimi bombası üretme görevi olarak tanımlanıyor.

Kendinden tahrikli olmak yerine bir uçaktan atılan yerçekimi bombasının geliştirilmesi 92 milyon dolara mal oldu. Ancak New Atlas'ın haberine göre bu silah, onu doğrudan hedefe yönlendirebilecek bir kuyruk kitiyle donatılacak.

Sandia Ulusal Laboratuarları'nın (SNL) yeni bombası B61-7 bombasını temel alıyor ve 10 ila 360 kiloton güç üreterek diğer bölgelere zarar vermeden farklı hedeflere atılabilmesini sağlıyor.

HİROŞİMA'YA ATILANDAN 24 KAT DAHA GÜÇLÜ

B61-13'ün yüksek maksimum verimi onu İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Hiroşima kentine atılan bombadan 24 kat daha güçlü kılıyor.

Hiroşima'ya atılan bomba 12 ila 18 kiloton arasında güç üretirken Nagazaki'ye atılan bomba 18 ila 23 kiloton arasında güç üretiyordu.

SNL'nin B61-13'ü ABD'nin 1968'de başlayan en eski nükleer silah programının en sonuncusu olacak.

İlk olarak B-2 Spirit bombardıman uçağında uçması ve daha sonra B-21 hayalet bombardıman uçağında taşınması planlanıyor.