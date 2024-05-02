Tgrt Haber
Haberler>Dünya>ABD, yeni yaptırımları sıraladı! Listede Türkiye de var
02 May 2024 09:17 - Güncelleme : 02 May 2024 09:28

ABD, yeni yaptırımları sıraladı! Listede Türkiye de var

Rusya'ya yeni yaptırımlarını açıklayan ABD, listeye Türkiye, Belçika ve Çin'i de kattı. ABD Maliye Bakanlığı, bu ülkelerde bulunan bazı şirketlere de yaptırım kararını duyurdu. 

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
ABD, yeni yaptırımları sıraladı! Listede Türkiye de var

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sebebiyle uygulanan yaptırımları ihlal edenler ABD'nin radarına takıldı. ABD Maliye Bakanlığı, Rusya'ya yeni yaptırımları açıklarken listede Türkiye, Belçika, Çin'deki bazı şirketlerin de yer aldığını açıkladı. 

VOA Türkçe'nin haberine göre, yeni yaptırımlarla, Rusya’nın savunma sanayiinin yanı sıra kimyasal ve biyolojik silah programları ve Rusya’nın savunma imalatı için önemli malzemeleri sağlayan üçüncü ülkelerdeki şirket ve kişiler hedef alındı.

Washington daha önce de Çin, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bazı şirketlere yaptırım uygulayarak Moskova’nın Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımları delmesinin önüne geçmeye çalışmıştı.

YAKLAŞIK 300 ŞİRKET, KİŞİ VE KURUM HEDEFTE

ABD Maliye Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın açıkladığı yeni yaptırımlarla toplamda yaklaşık 300 şirket, kişi ve kurum hedef alındı.

Bunların yaklaşık 60’ı Azerbaycan, Çin, Belçika, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Slovakya’da yer alıyor. Maliye Bakanlığı’nın açıklamasında bu ülkelerde yer alan bazı şirketler, Rusya’ya “acil olarak ihtiyaç duyduğu teknoloji ve ekipmanı sağlamakla” suçlanıyor.

Maliye Bakanlığı’na göre, Hong Kong ve Çin’deki bazı şirketler, Rus ordusuna jammer, sensor ve insansız hava aracı motoru sağlamakla suçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...