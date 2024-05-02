ABD, yeni yaptırımları sıraladı! Listede Türkiye de var

02 May 2024 09:17 - Güncelleme : 02 May 2024 09:28

Ukrayna için 100 milyon dolar ayırdılar! Avustralya harekete geçti

Ukrayna için 100 milyon dolar ayırdılar! Avustralya harekete geçti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sebebiyle uygulanan yaptırımları ihlal edenler ABD'nin radarına takıldı. ABD Maliye Bakanlığı, Rusya'ya yeni yaptırımları açıklarken listede Türkiye, Belçika, Çin'deki bazı şirketlerin de yer aldığını açıkladı.

VOA Türkçe'nin haberine göre, yeni yaptırımlarla, Rusya’nın savunma sanayiinin yanı sıra kimyasal ve biyolojik silah programları ve Rusya’nın savunma imalatı için önemli malzemeleri sağlayan üçüncü ülkelerdeki şirket ve kişiler hedef alındı.

Washington daha önce de Çin, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bazı şirketlere yaptırım uygulayarak Moskova’nın Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımları delmesinin önüne geçmeye çalışmıştı.

YAKLAŞIK 300 ŞİRKET, KİŞİ VE KURUM HEDEFTE

ABD Maliye Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın açıkladığı yeni yaptırımlarla toplamda yaklaşık 300 şirket, kişi ve kurum hedef alındı.

Bunların yaklaşık 60’ı Azerbaycan, Çin, Belçika, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Slovakya’da yer alıyor. Maliye Bakanlığı’nın açıklamasında bu ülkelerde yer alan bazı şirketler, Rusya’ya “acil olarak ihtiyaç duyduğu teknoloji ve ekipmanı sağlamakla” suçlanıyor.

Maliye Bakanlığı’na göre, Hong Kong ve Çin’deki bazı şirketler, Rus ordusuna jammer, sensor ve insansız hava aracı motoru sağlamakla suçlanıyor.