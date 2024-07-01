ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump hakkında dokunulmazlık kararı! 

01 Temmuz 2024 18:38 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 18:42

ABD Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak'taki Kongre Baskını ve 2020 Başkanlık Seçimleri'ne müdahale iddialarıyla ilgili olarak Donald Trump'ın bazı durumlarda dokunulmazlığı bulunduğuna karar verdi.

Yüksek Mahkeme Trump'ın dokunulmazlık davasını alt mahkemeye geri göndererek duruşmayı başka bir güne erteledi.

"BÜYÜK BİR KAZANIM"

Kararın ardından Trump, "Anayasamız ve demokrasimiz için büyük bir kazanım" ifadesini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

ABD'de aşısı sağ gruplar ve Trump destekçileri 3 Kasım 2020 seçim sonuçlarının onaylanması oturumunun yapıldığı Kongre'ye 6 Ocak 2021 tarihinde baskın gerçekleştirmiş, baskında 1'i polis 5 kişi ölmüştü.

Baskının ardından "halkı isyana teşvikten" azil istemiyle yargılanan Trump hakkında Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi tarafından hazırlanan Trump'ın azil maddesi 14 Ocak 2021 tarihinde Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilmişti.

Trump, 13 Şubat 2021'de Şubat ayında aklanmıştı.