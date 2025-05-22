ABD'de 2 İsrailli elçilik çalışanını öldüren Elias Rodriguez'in ilk sözleri: Gazze için yaptım!

ABD'nin Washington şehrinde bir etkinlik esnasında iki İsrail Büyükelçili çalışanını öldüren saldırgan Elias Rodriguez'in ilk sözleri ortaya çıktı. Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırgan ''Gazze için yaptım'' dedi.

Washington'daki bir müzede düzenlenen etkinlik sırasında İsrail Büyükelçiliği'nde görevli dört kişiye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda biri kadın iki elçilik çalışanı hayatını kaybetti, 2'si ise yaralandı.

BBC'nin haberine göre, Metropolitan Polis Departmanı (MPD) Şefi Pamela A. Smith'in verdiği bilgilere göre; saldırgan etkinlik öncesi bir süre müze çevresinde dolaştıktan sonra silahını çekerek kalabalığa ateş açtı.

Güvenlik güçlerinin kısa sürede müdahale ettiği saldırgan olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.



Saldırı sırasında 30 yaşındaki saldırgan Elias Rodriguez'in ''Özgür Filistin'' diye slogan attığı belirtildi. Saldırının ardından ise Rodriguez'in ''Bunu ben yaptım. Bunu Gazze için yaptım. Filistin'i özgürleştirin. Tek bir çözüm var. İntifada devrimi! Filistin'i özgürleştirin'' dediği anlatıldı.

SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, saldırı saat 21.00 dolaylarında Washington’daki Yahudi Müzesi yakınlarında yapıldı. MPD şefi Pamela Smith, müzenin dışında aşağı yukarı dolaşırken görüldüğünü, ardından dört kişilik bir gruba yaklaştığını ve elindeki tabancayla ateş açtığını söyledi.

Şüpheli daha sonra müzeye girdi ve burada gözaltına alındı. Polis, gözaltındayken "özgür, özgür Filistin" diye slogan attığını söyledi.

Soruşturmayı MPD yönetiyor. FBI, "olası terörizmle bağlantıları veya önyargıya dayalı suç veya nefret suçuna dayalı motivasyonu" araştırdığını söyledi.

ABD LİDERİ TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, silahlı saldırı hakkında "nefret ve radikalizmin ABD'de yeri olmadığını" ifade ederek, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da X hesabından, silahlı saldırıyı kınayarak "Dualarımız (hayatını kaybedenlerin) sevdikleriyle birlikte." ifadesini kullandı.

Diğer yandan, İsrail’in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon X üzerinden, saldırının "anti-semitik terör eylemi" olduğunu iddia ederek, ABD makamlarının saldırının sorumlularına karşı "güçlü bir şekilde" harekete geçmesini istedi.