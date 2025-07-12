ABD'de acil durum hattı çöktü! Milyonlarca kişiye

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı acil durum hattı 911 çöktü. Yetkililer, acil durum hattının çöktüğünü eyalet sakinlerine telefondan acil bildirim koduyla iletti.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Amerikalılara yetkililer tarafından 911 sistemlerinin çöktüğü uyarısı yapıldı. Kesinti, yerel saatle öğleden sonra 3 sıralarında meydana gelirken, acil durum hattına yapılan tüm aramaları etkiledi.

Eyalet çapında yayınlanan uyarıda, “Pensilvanya, eyalet genelinde bir 911 kesintisi yaşıyor. 911 hattına ulaşmakta sorun yaşayan kişilerin, kendi ilçelerinin acil olmayan hatlarını aramaları istenmektedir.” ifadelerine yer verildi.

ACİL BİLDİRİM OLARAK TELEFONLARDAN İLETİLDİ

Uyarı, birçok ilçedeki vatandaşların telefonlarına acil bildirim olarak gönderildi.

Pensilvanya Acil Durum Yönetim Ajansı (PEMA), X platformundan yaptığı paylaşımda, “Hizmeti mümkün olan en kısa sürede yeniden sağlamak için teknik uzmanlarla birlikte çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

"ACİL DURUM OLMADIĞI SÜRECE ARAMAYIN"

Ajans, eyaletteki vatandaşlara kendi ilçelerinin sosyal medya hesaplarını ve web sitelerini takip etmeleri yönünde çağrı yaptı.

Eyalet sakinleri, "Sakin olun, yerel yetkililerin talimatlarını izleyin ve acil bir durum olmadığı sürece 911’i aramayın. Güncellemeler gelecek.” ifadeleriyle uyarıldı.

Pensilvanya sakinleri, telefonlarına gelen uyarıları sosyal medyada paylaşarak başkalarını da dikkatli olmaları konusunda uyardı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Bir kullanıcı, tepkisini sosyal medya platformu X üzerinden, "Pensilvanya’daki 911 hattının eyalet çapında çökmesi, sistemin ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor" ifadeleriyle belirtti.

Bir başka kullanıcı ise, “Bütün Pensilvanya’da 911 hattı nasıl çöker, gerçekten inanılır gibi değil.” paylaşımında bulundu.