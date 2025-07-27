ABD'de alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var

ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan Traverse City şehrinde dün akşam saatlerinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Olayda, bir kişinin alışveriş merkezinin açık otoparkında şüpheliye silahını doğrultarak bıçağını yere atmasını istediği anlar ise kameralara yansıdı.

Grand Traverse County Şerifi Michael Shea açıklamasında, 42 yaşındaki erkek şüphelinin bıçak kullanarak bir alışveriş merkezinde gerçekleştirdiği saldırıda 5'i kadın 11 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırganın adını açıklamayan Şerif, şüphelinin tek başına hareket ettiğini düşündüklerini söyleyerek, "Saldırı planlanmamış, rastgele davranışlar gibi gözüküyor" ifadelerine yer verdi.

"KİMSE BUNA BAĞIŞIK DEĞİL"

Shea, çevredeki sivillerin yaralılara müdahalede ve saldırganın gözaltına alınmasında yardımcı olduğunu aktardı. Michigan eyaletine bağlı olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından alışveriş merkezinin tekrar hizmet vermeye devam edebileceğini söyleyen Şerif, "Şiddet bizim bölgemizde çok nadir görünür, ne yazık ki kimse buna bağışık değil" ifadelerini kullandı.

Michigan'ın kuzeyinde bulunan Munson Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan açıklamada, 11 yaralıdan 5'inin ciddi, 6'sının ise ağır şekilde yaralandığı ve yaralılardan 3'ünün ameliyat olduğu belirtildi.

FBI Başkan Yardımcısı Dan Bongino da FBI personelinin incelemelere dahil olduğunu ve yardım sağladığını açıkladı.

Michigan Valisi Gretchen Whitmer ise korkunç olayla ilgili yetkililerle temas halinde olunduğunu söyledi ve "Dualarımız, bu acımasız şiddet eyleminin kurbanları ve olaydan sarsılan toplumumuzla. Acil durum ekiplerine şüpheliyi tutukladıkları için minnettarım" dedi.