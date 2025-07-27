Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

ABD'de alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var

ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Müşterilere saldıran şüpheli çok sayıda kişiyi yaraladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD'de alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 13:20
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 13:20

ABD'nin eyaletinde yer alan Traverse City şehrinde dün akşam saatlerinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Olayda, bir kişinin alışveriş merkezinin açık otoparkında şüpheliye silahını doğrultarak bıçağını yere atmasını istediği anlar ise kameralara yansıdı.

ABD'de alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Grand Traverse County Şerifi Michael Shea açıklamasında, 42 yaşındaki erkek şüphelinin bıçak kullanarak bir alışveriş merkezinde gerçekleştirdiği saldırıda 5'i kadın 11 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırganın adını açıklamayan Şerif, şüphelinin tek başına hareket ettiğini düşündüklerini söyleyerek, "Saldırı planlanmamış, rastgele davranışlar gibi gözüküyor" ifadelerine yer verdi.

ABD'de alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var

"KİMSE BUNA BAĞIŞIK DEĞİL"

Shea, çevredeki sivillerin yaralılara müdahalede ve saldırganın gözaltına alınmasında yardımcı olduğunu aktardı. Michigan eyaletine bağlı olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından alışveriş merkezinin tekrar hizmet vermeye devam edebileceğini söyleyen Şerif, "Şiddet bizim bölgemizde çok nadir görünür, ne yazık ki kimse buna bağışık değil" ifadelerini kullandı.

Michigan'ın kuzeyinde bulunan Munson Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan açıklamada, 11 yaralıdan 5'inin ciddi, 6'sının ise ağır şekilde yaralandığı ve yaralılardan 3'ünün ameliyat olduğu belirtildi.

FBI Başkan Yardımcısı Dan Bongino da FBI personelinin incelemelere dahil olduğunu ve yardım sağladığını açıkladı.
Michigan Valisi Gretchen Whitmer ise korkunç olayla ilgili yetkililerle temas halinde olunduğunu söyledi ve "Dualarımız, bu acımasız şiddet eyleminin kurbanları ve olaydan sarsılan toplumumuzla. Acil durum ekiplerine şüpheliyi tutukladıkları için minnettarım" dedi.

ABD'de alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran’da Adalet Sarayı’na silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Sultangazi'de bıçaklı saldırı! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
ETİKETLER
#yaralı
#silahlı saldırı
#bıçak saldırısı
#michigan
#alışveriş merkezi
#Traverse City
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.