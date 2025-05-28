ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

ABD'nin kuzeydoğusunda yer alan Connecticut eyaletindeki bir alışveriş merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

ABD'nin Connecticut eyaletinde yer alan Waterbury bölgesindeki Brass Mill Center Alışveriş Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın 20'li yaşlarda olduğu ve 5 kişiyi vurduğu belirtildi.

Yaşanan silahlı saldırının bir tartışma sonucu başladığı ve kimliği henüz belirlenemeyen 20'li yaşlarda bir kişinin ateş açarak 5 kişiyi vurup kaçtığı açıklandı.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, olay yerindeki incelemelerini sürdüren yetkililer saldırganın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu.