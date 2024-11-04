ABD'de başkanlık seçimi için son gün! Kamala Harris ve Donald Trump arasında bıçak sırtı bir yarış

04 Kasım 2024 09:18 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 10:03

ABD'de başkanlık seçimi için son gün. Demokrat aday Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Donald Trump son kez kozlarını kullanacak. Anketler Trump ve Harris arasında at başı bir yarış olduğunu gösteriyor. Erken oy kullanma dönemi sona erirken yetkililer 78 milyonun sandığa gittiğini açıkladı.

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimi için artık son gün. Dünyanın yakından takip ettiği seçime sadece 1 gün kaldı. Süreç boyunca anketler Kamala Harris ve Donald Trump arasındaki kıyasıya yarışı gözler önüne serdi. Anketlere göre ikili arasında bıçak sırtı bir yarış var.

ABD'de erken oy verme süreci sona ererken 78 milyon kişinin oy kullandığı açıklandı. 40 milyondan fazla kayıtlı seçmene sahip olan ülkede, erken oy kullananların 42 milyondan fazlası şahsen sandıklara giderek oy verdi, 35 milyon seçmen ise posta yoluyla oyunu gönderdi.

SALINCAK EYALETLERDE DONALD TRUMP ÖNDE

Kamala Harris'in adaylığının açıklanmasından bu yana yapılan anketlerde yüzde 1'lik bir fark olduğu görüldü. Son anketlerde ise Harris yüzde 48, Trump ise yüzde 47 oyla hemen rakibinin peşinde olduğu görüldü.

Seçim sonuçlarını en çok etkileyecek olan 7 salıncak eyaletin 5'inde ise Trump yine az farkla önde. Michigan ve Wisconsin eyaletlerinde ise Harris, yarışı önde götürüyor.

Öte yandan başkanlık seçim sonuçlarının kaderini belirleyecek 7 çekişmeli eyaletin 5'inde Trump'ın az farkla önde olduğu, Michigan ve Wisconsin'de ise Harris'in ufak farklarla yarışı önde götürdüğü kaydediliyor. Söz konusu anketlere göre Trump, Arizona'da 2,3, Nevada'da 0,9, Georgia'da 2,6, North Carolina'da 1,5 ve Pennsylvania'da 0,5 puanla rakibinin önünde yer alıyor. Buna mukabil Harris, yarışı Michigan'da 0,8, Wisconsin'de de 0,3 puan önde sürdürüyor.

SEÇİM GÜNÜNDEN SONRAKİ SÜREÇ

ABD'de seçim süreci, seçim gününden sonra da uzun bir süreyi kapsıyor. Tarihler, eyaletlere göre farklılık gösterse de tüm eyaletlerin 10 Kasım-11 Aralık'ta seçim sonuçlarını resmen onaylaması gerekiyor.

17 Aralık'a kadar her eyaletin Seçiciler Kurulu üyelerinin, başkan adayına oyunu verip, bu oyları Washington'a göndermesi öngörülüyor. Gönderilen oyların en geç 23 Aralık'a kadar ABD Kongresine ulaşması gerekiyor.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu salonunda 6 Ocak'ta bir araya gelecek Kongre üyeleri, eyaletlerden gelen oyları alfabetik sıraya göre okuyup sayacak. Bu süreç tamamlandıktan sonra sonuçlar resmen duyurulacak.

Yeni ABD başkanı, 20 Ocak 2025'te yemin ederek görevine resmen başlayacak.