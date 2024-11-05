ABD'de başkanlık seçimi öncesinde bomba alarmı! Santrali havaya uçuracaktı: İHA'ya C-4 patlayıcı bağladı

05 Kasım 2024 10:45 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 10:46

ABD'nin Tennesse eyaletinde seçim öncesi büyük bir elektrik dağıtım santraline bombalı saldırı planlamakla suçlanan bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli, kitle imha silahı kullanma ve bir enerji tesisini yok etmeye çalışmakla suçlandı.

ABD'nin 60. başkanını seçeceği son günde bomba alarmı verildi. Tennesse eyaletinde bir kişi, büyük bir elektrik dağıtım santraline saldırı planlamakla suçlandı ve gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı, eyalete bağlı Nasville şehrinde saldırı hazırlığında olan sağcı gruplarla bağlantısı olduğu anlaşılan 24 yaşındaki Skyler Philippi'nin yakalandığını duyurdu.

Philippi'nin ABD'de toplumun tamamen çökmesini isteyen 'hızlandırmacılık' adı verilen aşırı bir ideolojiyi yaymak için saldırı planladığı iddia edildi.

İHA'YA C-4 PATLAYICI BAĞLADI

Başsavcı Merrick B. Garland, Philippi'nin insansız hava aracına C-4 patlayıcı bağlayarak saldırı yapmaya hazırlandığının belirlendiğini kaydetti.

Garland, açıklamada, "Bu, ülkemizin kritik altyapısına saldırarak şiddet ve kaos tohumları ekmek isteyenlere bir başka uyarı niteliğindedir. Adalet Bakanlığı sizi bulacak, planınızı bozacak ve sizi sorumlu tutacaktır. FBI görevlilerine olağanüstü çalışmaları ve ülkemizi güvende tutmak için her gün yaptıkları çalışmalar için minnettarım." ifadelerini kullandı.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

Philippi, kitle imha silahı kullanma ve bir enerji tesisini yok etmeye teşebbüs etmekle suçlandı. Tüm suçlamalardan hüküm giyerse, ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Philippi'nin 13 Kasım'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.