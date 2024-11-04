ABD'de başkanlık seçiminde son saatler: Erken oy verme süreci de tamamlandı

04 Kasım 2024 06:28 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 06:38

ABD yeni başkanını belirlemek için son saatlere girdi. Erken oy verme işleminin uygulandığı eyaletlerde süreç pazar günü sonlandı. 5 Kasım'da yapılan seçim günüyle makineler işleme kapanacak.

5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleriyle ABD​'yi 4 yıl yönetecek yeni başkan hem de Senato ile Temsilciler Meclisinin yeni üyeleri belirlenmiş olacak. Alaska, Hawaii ve Washington haricinde erken oy verme işlemi pazar akşamı son buldu. Cumhuriyetçi Donald Trump​ ile Demokrat Kamala Harris​'in yarıştığı seçimlerde kazanan isim, 20 Ocak 2025'te düzenlenecek yemin töreniyle başkanlık koltuğuna oturacak.

78 MİLYON ERKEN OY VERDİ

Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı'nın açıkladığı son verilere göre, ABD genelinde 78 milyon seçmen erken oy kullandı. 240 milyondan fazla kayıtlı seçmene sahip olan ülkede, erken oy kullananların 42 milyondan fazlası şahsen sandıklara giderek oy verdi, 35 milyon seçmen ise posta yoluyla oyunu gönderdi.

SEÇİM GÜNÜNE KADAR MİTİNGLER SÜRECEK

Büyük seçim günü olan 5 Kasım Salı günü, ABD genelinde oy verme işlemleri yerel saatle sabah 6.00'da başlayacak ve New York'ta akşam 9.00'da sona erecek. Her eyaletin oy kullanma süresi, kendi seçim kuralları çerçevesinde farklılık gösteriyor. Başkan adayları ise seçim gününe kadar salıncak eyaletlerde mitinglerini sürdürerek seçmenlerine ulaşmaya devam edecek.

ABD'DE OY VERME İŞLEMİ ŞU ŞEKİLDE:

ABD seçimlerinde oy kullanmak isteyen seçmenler, ilk olarak kimliklerini göstererek sistemde kayıtlı olduklarını doğruluyor. Sistem kaydı onaylanan seçmenlere oy pusulaları basılıyor ve seçmenler kabinlere yönlendiriliyor. Adaylarını işaretleyen seçmenler daha sonra oy pusulalarını tarayıcı makinelerde sisteme yüklüyor. Makineler, oy pusulasını tarayıp güvenli bir haznede saklıyor ve oy kullanma işleminin başarıyla tamamlandığına dair ekranda bir mesaj gösteriyor.

ABD Seçim Kurulu tarafından, erken oy kullanan seçmenlere özel olarak “erken oyumu kullandım” yazılı çıkartmalar ve kalemler hediye edildi. Ayrıca, oy verme süreci boyunca her seçim merkezinin önünde güvenlik güçleri 7/24 nöbet tuttu ve güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuldu.