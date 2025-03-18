ABD'de bıçaklı saldırı! Okul çıkışında sırtından bıçakladı

ABD'nin New York şehrinde bıçaklı saldırı meydana geldi. 18 yaşındaki liseli bir genç okul çıkışında sırtından bıçaklandı.

ABD'nin New York şehrinin Manhattan bölgesinde yer alan Hells Kitchen mahallesindeki Independence Lisesi'nde okul çıkışında bıçaklı saldırı yaşandı.

Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki liseli genç yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk yardımı yapılan genç, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİS İNCELEMELERDE BULUNDU

New York Polis Departmanı (NYPD) yetkilileri, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.

