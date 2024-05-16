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ABD'de bir köprü kazası daha oldu: Dev mavna ayaklarına çarptı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 May 2024 12:03 - Güncelleme : 16 May 2024 12:11

ABD'nin Teksas eyaletinde dev bir mavna, köprünün ayaklarına çarptı. Köprüde hasar oluştu, trafik akışı durduruldu. 

ABD'de bir köprü kazası daha meydana geldi. Teksas'ın güneydoğusunda bulunan Galveston'da dev bir mavna, Pelican Adası Köprüsü'nün ayaklarına çarptı. 

ABD'de bir köprü kazası daha oldu: Dev mavna ayaklarına çarptı - 1. Resim

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kaza nedeniyle köprüde hasar oluşurken, petrol sızıntısı meydana geldiği belirtildi. Kazanın ardından Pelican Adası’nın tek kara bağlantısı olan köprünün trafiğe kapatıldığı, olayda yaralanan olmadığı, suya düşen 2 mürettebatın kurtarıldığı açıklandı.

ABD'de bir köprü kazası daha oldu: Dev mavna ayaklarına çarptı - 2. Resim

SIZINTI YAYILDI

Belediye tarafından yapılan açıklamada, ABD Sahil Güvenlik ekibinin sızıntının yayıldığı alanı belirleyeceği, sızıntıyı önleme ve temizleme çalışmalarını başlatacağı kaydedildi.

ABD'de bir köprü kazası daha oldu: Dev mavna ayaklarına çarptı - 3. Resim

Mavnanın köprüye çarpma nedeni henüz bilinmiyor.

ABD'de bir köprü kazası daha oldu: Dev mavna ayaklarına çarptı - 4. Resim

BALTIMORE'DAKİ KÖPRÜ FACİASI

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü'ne büyük bir kargo gemisi çarpmış, olayın ardından gemide yangın çıkmıştı.

Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün büyük bir kısmı çarpma sonucu çökmüş, köprü üzerindeki birçok araç Patapsco Nehri'ne düşmüştü.

Kargo gemisi çarptı araçların üzerinde olduğu köprü yerle bir oldu! - 1. Resim

Maryland Ulaşım Müdürlüğünden yapılan açıklamada, köprüye çıkan tüm yolların çift taraflı trafiğe kapalı olduğu bildirilmişti.

Kazanın ardından eyalette "acil durum" ilan edilmiş, ekipler kaza sırasında köprüde onarım işleri yapan 8 inşaat işçisinden 2'sini kurtarmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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