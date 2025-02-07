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 | Berkay Alptekin

ABD'de can pazarı! Seferi sırasında yüzlerce kişilik tren alevlere teslim oldu

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehri yakınlarında SEPTA model bir yolcu treni yaklaşık 350 yolcusuyla gerçekleştirdiği seferi sırasında alevlere teslim oldu. İçeride sıkışan yüzlerce yolcu paniğe kapılırken tren kısa sürede küle döndü. SEPTA tren sözcüsü yangının ciddiyetine vurgu yaparken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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ABD'de can pazarı! Seferi sırasında yüzlerce kişilik tren alevlere teslim oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 15:01

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehri yakınlarında SEPTA model bir yolcu treni, Perşembe gecesi vagonlardan birini saran yangın sırasında ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinden Delaware eyaletine bağlı Wilmington şehrine doğru yaklaşık 350 yolcusuyla yol almaktaydı. Yangın yerel saatle akşam 6 sularında Philadelphia'ya yaklaşık 32 km uzaklıktaki Ridley Park'ta meydana geldi.

ABD basınına göre yolcular, trenin Philadelphia'dan ayrılmasından birkaç dakika sonra duman kokusunu alabildiklerini belirttiler. Yolcular kaosun yaşandığı sırada iki kez vagon değiştirdiklerini dile getirdi.

"İNSANLAR TRENİN YANDIĞINI SÖYLÜYORDU"

ABD basınına açıklamalarda bulunan Dnasia Bruckner adlı bir yolcu, iki kez farklı vagonlara taşındığını ve klostrofobik hissettiğini dile getirerek, "Korkmuştum. İnsanlar yanımdan geçerken trenin yandığını söylüyorlardı ama kondüktörler hiçbir şey söylemiyordu. Sonunda kapıları açtılar ve indik.” ifadelerine yer verdi. Trenden inmesinin yaklaşık 15 dakika sürdüğünü iddia etti.

YARALANAN OLMADI

SEPTA tren sözcüsü Andrew Busch, yangının çıktığı yerin tam olarak bilinmediğini açıkladı. Busch verdiği bir demeçte, "Yangın açıkça treni alevler içinde bıraktı. Fotoğraflar durumun ne kadar ciddi olduğunu ortaya koyuyor,” ifadelerine yer verdi. 

Trende tahliye edilen tüm yolcuların durumlarının iyi ve yaralanan olmadığı belirtildi. Öte yandan tahliye edilen tüm yolcular servis otobüslerine bindirildi. Ekipler yangınla uğraşırken seferler geçici olarak durduruldu.

Yangınla ilgili soruşturma halen devam ediyor. Yetkililer yangının trenin motorlarından birinde başlayıp başlamadığını araştırıyor.

 

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