ABD'de cinayet zanlısına idam! Ölüm iğnesiyle infaz ettiler

08 Ağustos 2024 06:56 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 06:57

Amerika Birleşik Devletleri'nde idam mahkumu bir cinayet zanlısının infazı dün gece saatlerinde gerçekleştirildi. 1997 yılında bir sporcuyu öldürmek suçundan idam cezasına çarptırılan ve şu an 54 yaşında olan Amerikalı Arthur Lee Burton'ın, Huntsville hapishanesinde zehirli iğne yapıldıktan sonra akşam 6:47'de (yerel saatle 02:47 ET) öldüğü açıklandı.

Temmuz 1997'de Houston'daki evinin yakınında koşarken saldırdığı üç çocuk annesi Nancy Adleman'ı öldürmekten ölüm cezasına çarptırılmıştı. Kurban ayakkabı bağcıklarıyla boğulmuş halde bulunmuştu.

Arthur Lee Burton'ın avukatları, zihinsel engelli olduğu için muaf tutulması gerektiğini ileri sürerek cezanın ertelenmesi talebiyle Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu. Yüksek Mahkeme savunmanın talebini yorum yapmadan reddetti.

Bu, Teksas'ta Ocak ayından bu yana üçüncü, ülke çapında ise on birinci idam oldu.

Dün Utah'ta da bir idam daha planlandı. Bu, Batı Amerika'da 14 yıldır bu eyalette görülen ilk olay olacaktı.

48 yaşındaki Tamberon Honey, 1998 yılında eski partnerinin annesine yönelik cinsel saldırı ve cinayet suçundan Salt Lake City'de yine öldürücü enjeksiyonla idam edilecekti.

Utah'ta bir idam mahkumunun en son infazı 2010 yılında gerçekleşti. Bu idam bir idam mangası tarafından gerçekleştirildi.

Ölüm cezası ABD'nin 50 eyaletinin 23'ünde kaldırıldı. Diğer altı yasanın (Arizona, Kaliforniya, Ohio, Oregon, Pensilvanya ve Tennessee) uygulanmasına ilişkin moratoryum bulunuyor.