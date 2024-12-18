ABD'de drone paniği sırasında senatör şakanın kurbanı oldu! Star Wars replikasını uzay aracı sandı

18 Aralık 2024 11:23 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 11:48

ABD'li senatör Doug Mastriano, dünyaca ünlü Star Wars (Yıldız Savaşları) serisinden bir TIE Fighter'ın replikasını drone sanarak bunun bir tehdit olduğunu ileri sürdü. Sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası alay konusu oldu.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ı destekleyen Cumhuriyetçi bir senatör, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı bir fotoğrafın ardından alay konusu oldu. Yanlışlıkla Star Wars TIE Fighter replikasının ABD şehirlerinde paniğe yol açan kaynağı bilinmeyen son drone olaylarından sorumlu gerçek bir drone olduğunu ileri sürünce internette tepki topladı.

ABD genelinde son zamanlarda doğrulanmamış insansız hava aracı (İHA) gözlemlerine atıfta bulunan Pennsylvania Senatörü Doug Mastriano, replika uzay aracını paylaştı ve oluşturduğu tehdide karşı "harekete geçilmesini" talep etti.

Mastriano, bir kamyonun arkasındaki TIE avcı uçağı görüntüsünü gördükten sonra, "Federal hükümetin tanımlanamayan insansız hava araçlarının kökenine inmek için hiçbir cevabı olmaması ya da herhangi bir eylemde bulunmaması akıl almaz bir durum" ifadelerine yer verdi. Mastriano, bu tür olayların ABD'nin ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit olarak görülmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

"HAREKETE GEÇİLMESİ İÇİN ÇOK GEÇ KALINDI"

Seçilmiş politikacı, "Bu tür olaylar ulusumuz ve vatandaşlarımız için bir tehdit olarak görülmeli ve harekete geçilmesi için çok geç kalındı" diye ekledi.

Kendi çukurunu daha da derinleştirerek, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Joe Biden için uzay gemisi maketinden daha önemli olup olmadığını merak etti ve şöyle dedi: "Cevap almak için cephaneliğimizde kaynaklarımız ve varlıklarımız var ama sanırım Ukrayna Beyaz Saray için daha önemli. 20 Ocak yeterince yakın olamaz."

Mastriano gönderisinde ayrıca daha önce yaşanan bir olaya atıfta bulunarak, yönetimin yabancı gözetleme faaliyetlerine verdiği tepkiden duyduğu memnuniyetsizliği ifade ederek, "Bu yönetimin beceriksizliği, geçen yıl bir Çin gözetleme balonunun vurulmadan önce tüm Amerika Birleşik Devletleri kıtası üzerinde uçmasına izin verildiğinde ortaya çıkmıştı." yorumunda bulundu.

Mastriano'nun tweet'i, bir kamyon kasasına bağlanmış dünyaca ünlü Star Wars filminin uzay aracının fotoğrafını paylaşan başka bir kullanıcı tarafından parodileştirildikten sonra bu garip karışıklık şakacılar için yem haline geldi.

"BİRÇOK BOTHAN BİZE BU BİLGİYİ GETİRMEK İÇİN ÖLDÜ"

Senatör tarafından retweet edilen gönderinin ardından, Twitter kullanıcıları büyük bir sevinç yaşadı. Bir X kullanıcısı Star Wars oyuncusu Mark Hamill'i etiketleyerek, "Uh, @MarkHamill'in yapması gereken bazı açıklamalar var" yorumunda bulundu.

Bir başka X kullanıcısı ise serinin klasik repliğine atıfta bulunarak, "Birçok Bothan bize bu bilgiyi getirmek için öldü, Senatör. Lütfen bir şeyler yapın" ifadelerini kullandı. Üçüncü bir kullanıcı ise Ölüm Yıldızı'nın (Death Star) bir görüntüsüyle birlikte "Bu aydan geldiğini duydum" ifadelerine yer verdi.