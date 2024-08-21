ABD'de elektrik hatlarına çarpan uçak düştü: Ölü ve yaralı var
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
21 Ağustos 2024 10:32 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 11:08
Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde küçük bir uçak elektrik hatlarına çarparak düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.
ABD'nin Teksas eyaletinde uçak kazası yaşandı. Güvenlik güçleri ve görgü tanıkları, küçük bir uçağın Odessa Havalimanı'ndan kalktığını fakat havalanmakta zorlandığını anlattı.
Küçük uçak zorlu bir havalanmanın ardından elektrik hatlarına çarptı ve bir sokağa düştü.
UÇAK KAZASINDA 2 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ YARALANDI
Uçağın düşmesinin ardından çıkan yangında çevredeki araç ve binalar da hasar gördü.
Uçakta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı