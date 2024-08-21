ABD'de elektrik hatlarına çarpan uçak düştü: Ölü ve yaralı var

21 Ağustos 2024 10:32 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 11:08

ABD'nin Teksas eyaletinde uçak kazası yaşandı. Güvenlik güçleri ve görgü tanıkları, küçük bir uçağın Odessa Havalimanı'ndan kalktığını fakat havalanmakta zorlandığını anlattı.

Küçük uçak zorlu bir havalanmanın ardından elektrik hatlarına çarptı ve bir sokağa düştü.

UÇAK KAZASINDA 2 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ YARALANDI

Uçağın düşmesinin ardından çıkan yangında çevredeki araç ve binalar da hasar gördü.

Uçakta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.