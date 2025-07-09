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 | Berrak Arıcan

ABD'de eski CIA ve FBI direktörlerine soruşturma: 'Görevi kötüye kullandılar' iddiası

ABD'de eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan ve eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'e "görevi kötüye kullanma" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

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ABD'de eski CIA ve FBI direktörlerine soruşturma: 'Görevi kötüye kullandılar' iddiası
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 09:20

Fox News'ün ABD Adalet Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, mevcut Direktörü John Ratcliffe, eski direktör Brennan'ın görevi kötüye kullandığına dair kanıtları 'ya sundu. İsmi açıklanmayan kaynaklar, FBI'ın bunun üzerine Brennan'a yönelik soruşturma başlattığını kaydetti.

''KOMPLO''

Eski FBI direktörü Comey hakkında da soruşturma başlatıldığı aktaran kaynaklar, soruşturmaların, Rusya'nın 2016'da ABD'nin başkanlık seçimlerini Başkan Donald Trump'ın lehine etkilediği iddialarının ardından yapılan incelemelere ve direktörlerin "Kongre'ye yanlış ifade vermesine" yönelik olduğunu belirtti.

ABD'de eski CIA ve FBI direktörlerine soruşturma: 'Görevi kötüye kullandılar' iddiası

Soruşturmalara ilişkin daha fazla detay verilmezken FBI'ın, Brennan ve Comey arasındaki iletişimi "komplo" olarak değerlendirdiği ifade edildi.

Öte yandan, CIA, 3 Temmuz'da, Rusya'nın 2016'daki seçimleri Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine o yıl hazırlanan istihbarat raporunun, "aceleye getirildiği" sonucuna ulaştıklarını açıklamıştı.

ABD'de eski CIA ve FBI direktörlerine soruşturma: 'Görevi kötüye kullandılar' iddiası

RUSYA AÇIKLAMASI

Rus hükümetinin, 2016 başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu. Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak bir delile ulaşılmamış ve dosya kapanmıştı.

Trump döneminde ABD Adalet Bakanı William Barr, John Durham'ı Rusya soruşturmasının kökenlerini araştırması için özel yetkili savcı olarak atamıştı.

Durham'ın yürüttüğü soruşturmada 2 kişi delillerle oynadığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmişti.

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ETİKETLER
#cıa
#fbı
#John Ratcliffe
#John Brennan
#Rusya Soruşturması
#Koşulsuz Muhalefeti
#Dünya
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