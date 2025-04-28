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 | Berrak Arican

ABD'de evsizler için akılalmaz plan: Zorla akıl hastanesine yatırılabilirler

ABD'de evsizlerin zorla akıl hastanelerine yatırılmasının düşünüldüğü ortaya çıktı. Bir belediye başkanının önerisi doğrultusunda Adalet Bakanlığının konuya dair çalışma yaptığı öne sürüldü.

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ABD'de evsizler için akılalmaz plan: Zorla akıl hastanesine yatırılabilirler
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 10:41

ABD'nin evsizleri sokaklardan toplamak için akılalmaz bir plan yaptığı ortaya çıktı. Washington Post, evsizlerin zorla kıl hastanelerine yatırılmasının düşünüldüğünü yazdı. Evsiz insanların farklı farklı kamusal alanlarda kurduğu kampların dağıtılması için harekete geçen yetkililer, Adalet Bakanlığını da harekete geçirdi.

ABD'de evsizler için akılalmaz plan: Zorla akıl hastanesine yatırılabilirler

ADALET BAKANLIĞINA GÖNDERİLEN SORULAR

Adalet Bakanlığı çalışanlarına gönderilen e-postada, "Adalet Bakanlığı ciddi akıl rahatsızlığına sahip ve başka türlü bakımı kabul etmeyecek ya da edemeyecek bireylerin rızaları alınmadan yatırılması yöntemini daha sık kullanmak için neler yapabilir?" diye soruldu.

ABD'de evsizler için akılalmaz plan: Zorla akıl hastanesine yatırılabilirler

Bir başka soru ise "Adalet Bakanlığı, kronik olarak boşta gezenlerin halka açık alanlardan uzaklaştırılıp daha yoğun bir şekilde toplanması yoluyla, düzenin sağlanması ve kaynaklarla hizmetlerin daha verimli kullanılması adına nasıl daha etkin davranabilir?" idi.

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Chad Gilmartin, bu çalışmaların kesilen bütçe kesintileriyle ilgili olmadığını belirtti. Washington Post ise Donald Trump'ın önceki yönetimlerin iskan politikalarından vazgeçtiğini bildirdi.

ABD'de evsizler için akılalmaz plan: Zorla akıl hastanesine yatırılabilirler

ÇOK KONUŞULAN 'FENTANİL' SÖZLERİ

Öte yandan Kaliforniya eyaletine bağlı Lancaster'ın Cumhuriyetçi Partili yöneticisi Rex Parris, evsizlerden bahsederken "Onlara bedava fentanil vermekten başka bir şey istemiyorum. Onlara istedikleri kadar fentanil vermek istiyorum" sözleriyle çok konuşulmuştu.

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