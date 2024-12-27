ABD'de evsizlerin oranında büyük artış: Endişelendiren rakamlara ulaştı!

27 Aralık 2024 23:00 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 23:20

ABD'de evsizlerin oranı endişelendiriyor. Ülkede evsizlerin sayısı 2024'te yüzde 18 arttı. Bakanlığın konuyla ilgili raporuna göre, ABD'de toplam 771 bin kişi acil barınaklarda, güvenli limanlarda, geçici barınma programlarında veya sokaklarda evsiz olarak yaşam mücadelesi veriyor. Çocukların oranlardaki payı da dikkat çekti…

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) evsizlerin oranı 2024​ yılında yüzde 18 artarak, son yıllarda kaydedilen en büyük yıllık artışa ulaşmış oldu. ABD Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığından yapılan açıklama, ülkede 2024 yılında evsizlerin oranının bir önceki yıla göre yüzde 18 artarak, son yıllardaki en ciddi artış​ oranının kayıtlara geçtiği aktarıldı.

BİR MİLYONA YAKLAŞIYOR

Bakanlığın konuyla ilgili raporuna göre, ABD'de toplam 771 bin kişi acil barınaklarda, güvenli limanlarda, geçici barınma programlarında veya sokaklarda evsiz olarak yaşıyor.

“EŞİTSİZLİKLER VAR”

Raporda, 2024’te evsizlerin oranının rekor seviyede artmasının nedenleri arasında, ülkedeki konut fiyatlarındaki kriz, artan enflasyon, durağan ücretler, sistematik ırkçılık ve halk sağlığı ile ilgili eşitsizlikler gibi unsurların olduğu belirtildi.

ÇOCUKLAR RAKAMIN YÜZDE 33’ÜNÜ OLUŞTURUYOR

Çocuklu ailelerde evsizlik oranının yüzde 39 arttığı anlatılan raporda, 18 yaş altı çocuklarda ise bu oranın yüzde 33 (yaklaşık 150 bin kişi) arttığı kaydedildi.

İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ülke genelinde yaşanan uygun fiyatlı konut krizi, orta ve düşük gelirli hanelerde durgunlaşan ücretler ve sistematik ırkçılığın kalıcı etkileri, evsizlere yönelik hizmet uygulamalarını sınırlarına kadar zorladı” denildi.

Verilerin bir yıl öncesine ait olduğunu ve mevcut durumun daha iyi olduğunu savunan İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanı Adrianne Todman, “Hiçbir ABD’li evsiz kalmamalı. Biden-Harris yönetimi, her ailenin hak ettiği uygun fiyatlı, güvenli ve kaliteli konuta erişimini sağlamakta kararlıdır” dedi.