ABD'de F-35 uçağı kalkış sırasında düştü! Bir anda alev aldı
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
28 May 2024 23:56 - Güncelleme : 29 May 2024 00:28
Amerika'da bir F-35 savaş uçağı New Mexico, Albuquerque International'dan kalkış sırasında bilinmeyen bir sebeple düşerek patladı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletinde F-35 uçağı Albuquerque International'daki eğitim tatbikatı sırasında düştü. Pilotun kendini fırlatarak kurtardığı öğrenildi.
Bölgedeki teknik ekibin verdiği bilgilere göre askeri uçak Albuquerque Uluslararası Sunport'tan kalkıştan kısa süre sonra havaalanının güney tarafında düştü. Enkazda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kaynak: tgrthaber.com