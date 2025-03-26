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 | Murat Makas

ABD'de F-47 kaosu! Dudak uçuklatan fiyat ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın en ölümcül olarak tanıttığı 6. nesil F-47 savaş uçağı uzmanlar tarafından tartışılıyor. Lockheed Martin üretimi F-22 ve F-35'ten üstün olan ve 5 yıldır gizli uçtuğu söylenen uçak için tarihi sözleşme yapılıyor. Ancak üretim için farklı bir şirketin tercih edilmesi sektör temsilcilerini şaşırttı. Projenin ücreti ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 14:16
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 14:16

Birçok ülke teknik arızaları ve üst üste kazalarıyla endişelendiren 5. nesil savaş uçağı F-35’i tartışmayı sürdürürken ABD yeni projesini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin 6. nesil savaş uçağı F-47'nin üretimine başlayacağını açıkladı. Trump, ''5 yıldır gizli bir şekilde uçuş testleri gerçekleştirdiği öne sürülen F-47 için Düşmanlarımız F-47’nin geldiğini görmeyecek bile. Kendilerini neyin vurduğunu bilemeyecekler. Birçok uçak sipariş ettik ama fiyatını söyleyemeyiz'' demişti.

LOCKHEED MARTİN'E TERS KÖŞE

Trump yönetimi, ABD ordusunun yeni nesil F-47 savaş uçaklarını üretmek üzere havacılık firması Boeing'i seçerek yeni bir tartışmayı alevledi. Rakip firma Lockheed Martin’nin projeye dahil edilmemesi sektör temsilcilerini şaşırttı.

F-47 İÇİN TARİHİ SÖZLEŞME

Pentagon, Boeing'e şimdiye kadar en pahalı jet için Boeing’e sözleşme sözü verdi. Wall Street Journal'da yer alan detaylara göre, Boeing'in Lockheed Martin yerine seçilmesi kararı F-35 projesi yetkililerini hayal kırıklığına uğrattı.

PROJENİN FİYATI

Boeing açısından sözleşme 50 milyar doları aşabilir. Boeing’in uzun süreli mali aksaklıklar, 737 MAX jetleriyle ilgili güvenlik skandalları, askeri uçak projelerinde geri kalmasının uzmanlar arasında tartışıldığı öğrenildi.

Yarı otonom insansız hava araçlarıyla birlikte çalışmak üzere tasarlanan F-47, Çin'in artan askeri gücüne karşı koymak için hayati önem taşıyan gelişmiş gizlilik teknolojisi ve uzun menzilli muharebe kabiliyetlerine sahip. Uçak, ABD Hava Kuvvetleri’nin Lockheed Martin üretimi F-22 Raptor filosunun yerini alacak ve İHA'larla birlikte uçabilecek şekilde tasarlandı.

Sıkça Sorulan Sorular

Boeing ne anlama gelir?
Boeing, dünyanın en büyük havacılık şirketi ve ticari jet uçakları ile savunma, uzay ve güvenlik sistemlerinin önde gelen üreticisidir. ABD'nin önde gelen ihracatçılarından biri olan şirket, 150 ülkede havayollarını ve ABD ve müttefik hükümet müşterilerini desteklemektedir.
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ETİKETLER
#çin
#f-35
#havaçılık
#boeing
#lockheed martin
#abd hava kuvvetleri
#F-47
#6.nesil Savaş Uçağı
#Askeri Teknolojiler
#Savunma Sistemleri
#Dünya
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