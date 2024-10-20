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ABD'de feribot iskelesi çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
20 Ekim 2024 09:39 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 09:46
ABD&#039;de feribot iskelesi çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan bir feribot iskelesinde çökme meydana geldi. Yaşanan kaza sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel polis, McIntosh kentinde bulunan Sapelo Adası'nda Gullah-Geechee adlı bölge halkının sonbahar festivali için toplandığı etkinlikte, rıhtıma yanaşan bir feribotun asma iskelesinde çökme yaşandığını ve çok sayıda kişinin denize düştüğünü kaydetti.

Kaza​ nedeniyle en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığı, arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.

JOE BIDEN'DAN TAZİYE MESAJI 

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, kazadan büyük üzüntü duyduğunu ve olayı yakından takip ettiğini bildirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
feribotkaza

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Meltem20 Ekim 2024 09:58

Çok üzücü haberler duymak istemiyoruz ya böyle acılar, bu kadar insanın hayatının kaybedilmesi çok büyük bir trajedi

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