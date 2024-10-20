ABD'de feribot iskelesi çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

20 Ekim 2024 09:39 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 09:46

ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan bir feribot iskelesinde çökme meydana geldi. Yaşanan kaza sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Küçük uçakla havalandılar bir daha geri dönmediler! ABD'deki kazada yetkililer enkaza ulaştı: 4 ölü

Küçük uçakla havalandılar bir daha geri dönmediler! ABD'deki kazada yetkililer enkaza ulaştı: 4 ölü

Yerel polis, McIntosh kentinde bulunan Sapelo Adası'nda Gullah-Geechee adlı bölge halkının sonbahar festivali için toplandığı etkinlikte, rıhtıma yanaşan bir feribotun asma iskelesinde çökme yaşandığını ve çok sayıda kişinin denize düştüğünü kaydetti.

Kaza​ nedeniyle en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığı, arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.

JOE BIDEN'DAN TAZİYE MESAJI

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, kazadan büyük üzüntü duyduğunu ve olayı yakından takip ettiğini bildirdi.