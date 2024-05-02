ABD'de Filistin destekçisi Yahudi kadın böyle tutuklandı

02 May 2024 09:00 - Güncelleme : 02 May 2024 09:14

ABD, Tel Aviv'den duyurdu: Masada güçlü bir teklif var

ABD, Tel Aviv'den duyurdu: Masada güçlü bir teklif var

ABD'de Filistin'e destek için gösteriler ülkenin her yerine yayılırken bir Yahudi kadının tutuklanması dikkat çekti. Kamuya açık bir alanda polis tarafından gözaltına alınan kadının üzeri, kadın polis tarafından aranırken o anlar kayda alındı.

''TERÖRİSTMİŞİZ GİBİ DAVRANILIYOR''

Tutuklanan kadın şu ifadeleri kullandı:

"Soykırımı durdurmak için sesinizi yükselttiğinizde, toplum içinde size böyle davranıyorlar. Bize sanki teröristmişiz gibi davranılıyor ve ben şimdi hapse atılacağım. Tedavi görüyorum. Evet, Gazze'deki insanlara bundan çok daha kötü muamele ediliyor ve biz de bunu bu yüzden yapıyoruz."

ABD'DE ANTİSEMİTİZM TASARISINA ONAY

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 91 hayır oyuna karşı 320 evet oyuyla kabul edilen "Antisemitizm Farkındalık Yasası" başlıklı tasarı, ülke genelinde antisemitizm olarak nitelendirilen başlıklara vurgu yapıyor.

Tasarının geçmesinde yoğun emeği olan Meclis Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, yaptığı açıklamada, kampüslerde devam eden Filistin'e destek gösterilerinin "antisemitizm" dalgasına hizmet ettiğini ve Yahudi karşıtlığını artırdığını savundu.

Söz konusu tasarı, Eğitim Bakanlığının, Uluslararası Holokost Anma Birliğinin kabul ettiği antisemitizm tanımını baz almasını ve üniversitelerde de buna göre olayları tanımlamasını şart koşuyor.

Tasarıyı eleştiren Matt Gaetz ve diğer bazı vekiller, söz konusu antisemitizm tanımının fazla geniş olduğunu ve kolaylıkla ifade özgürlüğü alanını daraltacağını savunuyor.

TARTIŞMALAR ARTIYOR

Senato'ya gönderilen ve oradan da geçmesi halinde ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına gidecek olan tasarının, ülkedeki ifade ve gösteri hakkı özgürlüğüyle ilgili tartışmaları daha da artıracağı belirtiliyor.

Meclis Başkanı Johnson, geçen hafta Columbia Üniversitesini ziyaret ederek kampüslerdeki olayların "antisemitik olduğunu" ve üniversite yönetimlerinin "çadır kamplarını kaldırmak üzere gereğini yapması gerektiğini" savunmuştu.