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 | Berkay Alptekin

ABD'de filmleri aratmayan hapishane firarı: 'Çok kolaydı haha'

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans şehrinde film sahnelerini aratmayan bir kaçış olayı yaşandı. Hapishaneden kendi kazdıkları delikten kaçan 11 mahkumdan 7'si için aramalar sürüyor.

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KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 13:55
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 13:55

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans şehrinde yer alan bir hapishanede film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Dün 11 mahkumun kendi kazdıkları delikten kaçtığı bildirildi. Louisiana Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada, 11 mahkumun kaçtığı doğrulanırken, 4'ünün yakalandığı belirtildi.

Elde edinilen son bilgilere göre, yetkililer firari olan 7 mahkumun bulunması için geniş güvenlik önlemleri ve detaylı arama çalışmaları yürütüyor.

ABD'de filmleri aratmayan hapishane firarı: 'Çok kolaydı haha'

SABAH SAYIMINDA FARK EDİLDİ

BBC'nin haberine göre, sabah yapılan sayım sırasında yaşları 19 ila 42 arasında değişen 11 mahkumun kayıp olduğu tespit edildi.

Eyalet Polisi Şerifi Susan Hutson, departmanının kaçan mahkumları bulmak için yerel, eyalet ve federal kolluk kuvvetleriyle aktif şekilde iş birliği yaptığını ifade etti.

ABD'de filmleri aratmayan hapishane firarı: 'Çok kolaydı haha'
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