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 | Yusuf Özgür Bülbül

ABD'de Fort Stewart askeri tesisinde silahlı saldırı!

ABD ordusu, Georgia eyaletinde bulunan Fort Stewart askeri tesisinde silahlı saldırı düzenlendi. İlk gelen bilgilere göre, 5 asker vuruldu. Askerlerin sağlık durumuyla ilgili detay paylaşılmadı...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 19:25
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 20:54

ABD ordusu, eyaletinde bulunan Fort Stewart askeri üssünde silahlı saldırı düzenlendiğini ve 5 askerin saldırıda vurulduğunu açıkladı. Saldırganın kolluk kuvvetleri tarafından yakalandığı bildirildi.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLARA KAPATILDI

Fort Stewart askeri üssünde silahlı saldırı düzenlendi. Fort Stewart yönetimi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 11.04’te yaşanan olayın ardından üssün giriş ve çıkışa kapatıldığı belirtilerek, can kaybı olduğu bildirildi. Kolluk kuvvetlerinin hızla bölgeye sevk edildiği aktarılan açıklamada, saldırının 2. Zırhlı Tugay Muharebe Timi bölgesinde gerçekleştiği belirtildi.

5 ASKER VURULDU

Fort Stewart Yönetimi, daha sonra yeni bir açıklama yayınlayarak, silahlı saldırıda 5 askerin vurulduğunu belirterek, askerlere olay yerinde ilk müdahalenin yapıldığını ve askerlerin hastaneye sevk edildiğini aktardı. Toplum için aktif bir tehdit söz konusu olmadığını ifade eden Yönetim, kolluk kuvvetlerinin saldırganı yakaladığını belirtti. Askerlerin sağlık durumu ile ilgili detay verilmedi.

Saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve soruşturma tamamlanana kadar ek bilgi paylaşılmayacağı ifade edildi.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

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ETİKETLER
#georgia
#Askeri Üss
#Fort Stewart
#Güvenlik Tedbirleri
#Silahlı Saldırgan
#Dünya
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