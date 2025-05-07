ABD'de gözaltındaki Türk öğrenci için flaş karar: Rümeysa Öztürk nakledilecek

ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk’ün kefalet duruşmasına katılabilmesi için önemli bir adım atıldı. Louisiana’da tutulan Öztürk için mahkeme yeni kararını açıkladı.

ABD’de gözaltında tutulan Türk vatandaşı Rümeysa Öztürk’ün durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. New York’taki 2. Temyiz Dairesi, Öztürk’ün kefalet duruşmasına katılabilmesi için Louisiana’daki gözetim merkezinden Vermont’a nakledilmesi kararını açıkladı.

Mahkemenin bu kararıyla birlikte, Öztürk’ün duruşmaya fiziki olarak katılması sağlanacak. Olayla ilgili yargı süreci sürüyor.