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 | Baran Aksoy

ABD'de F15 ve F18 üreten işçiler greve gitti: Acil durum planı devrede

ABD'de F-15 ve F/A-18 modelleri dahil olmak üzere savaş uçakları üreten ve bakımını yapan grubun da aralarında olduğu 3 binden fazla işçi greve gitti. Firma yetkilileri yaptığı açıklamada, "hayal kırıklığına uğradıklarını" ancak hazırlıklı olduklarını söyledi.

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ABD'de F15 ve F18 üreten işçiler greve gitti: Acil durum planı devrede
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 11:12

'de Michigan ve Illinois eyaletlerinde tesislerinde çalışan yaklaşık 3 bin 200 sendikalı işçi, şirketin sunduğu sözleşme teklifini reddetmesinin ardından greve başlama kararı aldı. İşçilerin bu kararı tarafına bildirildi.

ABD'de F15 ve F18 üreten işçiler greve gitti: Acil durum planı devrede

Abcnews'in aktardığına göre; F-15 ve F/A-18 modelleri de dahil olmak üzere savaş uçakları üreten ve bakımını yapan Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Derneği'nin yerel üyeleri Boeing'in son sözleşme teklifini reddetmek için oy kullandı.

ABD'de F15 ve F18 üreten işçiler greve gitti: Acil durum planı devrede

Kararın ardından sendika yetkilisi yaptığı açıklamada, "İşçilerin ailelerinin güvende kalmasını sağlayacak ve eşsiz uzmanlıklarını tanıyacak bir sözleşmeden daha azını hak etmiyor" dedi.

ABD'de F15 ve F18 üreten işçiler greve gitti: Acil durum planı devrede

(Görsel: 2024 yılındaki Boeing işçilerinin eylemi)

BOEING: HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK

kararının ardından Boeing tarafından yapılan açıklamada ise "Çalışanlarımızın, ortalama yüzde 40 maaş artışı öngören ve temel sorunlarını alternatif çalışma saatleri konusunda çözen bir teklifi reddetmelerinden dolayı hayal kırıklığına uğradık" ifadeleri kullanıldı.

ABD'de F15 ve F18 üreten işçiler greve gitti: Acil durum planı devrede

"ACİL DURUM PLANI DEVREDE"

İşçilerin aldığı grev kararına önceden hazırlıklı olduklarını aktaran Boeing firması yaptığı açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Greve hazırız ve greve katılmayan çalışanlarımızın müşterilerimize destek vermeye devam edebilmesini sağlamak için acil durum planımızı tam olarak uyguladık"

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#boeing
#sendika
#grev
#Abd
#İşçi Eylemi
#Uçak Sanayii
#F-15
#Dünya
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