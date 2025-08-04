ABD'de F15 ve F18 üreten işçiler greve gitti: Acil durum planı devrede

ABD'de Michigan ve Illinois eyaletlerinde Boeing tesislerinde çalışan yaklaşık 3 bin 200 sendikalı işçi, şirketin sunduğu sözleşme teklifini reddetmesinin ardından greve başlama kararı aldı. İşçilerin bu kararı sendika tarafına bildirildi.

Abcnews'in aktardığına göre; F-15 ve F/A-18 modelleri de dahil olmak üzere savaş uçakları üreten ve bakımını yapan Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Derneği'nin yerel üyeleri Boeing'in son sözleşme teklifini reddetmek için oy kullandı.

Kararın ardından sendika yetkilisi yaptığı açıklamada, "İşçilerin ailelerinin güvende kalmasını sağlayacak ve eşsiz uzmanlıklarını tanıyacak bir sözleşmeden daha azını hak etmiyor" dedi.

(Görsel: 2024 yılındaki Boeing işçilerinin eylemi)

BOEING: HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK

Grev kararının ardından Boeing tarafından yapılan açıklamada ise "Çalışanlarımızın, ortalama yüzde 40 maaş artışı öngören ve temel sorunlarını alternatif çalışma saatleri konusunda çözen bir teklifi reddetmelerinden dolayı hayal kırıklığına uğradık" ifadeleri kullanıldı.

"ACİL DURUM PLANI DEVREDE"

İşçilerin aldığı grev kararına önceden hazırlıklı olduklarını aktaran Boeing firması yaptığı açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Greve hazırız ve greve katılmayan çalışanlarımızın müşterilerimize destek vermeye devam edebilmesini sağlamak için acil durum planımızı tam olarak uyguladık"