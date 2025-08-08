ABD'de helikopter kazası: Can kayıpları var

ABD'nin Illinois eyaletinde bir helikopterin, elektrik hattına çarpmasının ardından Mississippi Nehri'ndeki bir yük gemisinin üzerine düşerek alev alması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yetkililer, Illinois eyaletine bağlı East Alton bölgesinde meydana gelen helikopter kazasına ilişkin açıklama yaptı.
Elektrik hattına çarpan helikopterin Mississippi Nehri'ndeki yük gemisinin üzerine düşerek alev aldığını belirten yetkililer, helikopterde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Yetkililer, olay anında yük gemisinin kimsenin bulunmadığı bilgisini paylaştı.
Kazanın ardından, bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini söyleyen yetkililer, Mississippi Nehri'nde ticari geçişlerin geçici olarak durdurulduğunu aktardı.
Yetkililer, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun (NTSB) kazanın nedenini soruşturacağını kaydetti.