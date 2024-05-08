ABD’de hortum paniği! Kargo deposu çöktü: Onlarca kişi mahsur kaldı

08 May 2024 10:47 - Güncelleme : 08 May 2024 11:00

ABD’nin Michigan eyaletinde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve hortum yıkıma neden oldu. Portage kentinde ABD merkezli kargo şirketi olan FedEx’e ait deponun çatısı da dahil olmak üzere bir kısmında çökme meydana geldi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, deponun çökmesi sonucu 50 kişinin mahsur kaldığı, ekipler tarafından arama-kurtarma çalışması başlatıldığı kaydedildi. Yıkılan elektrik hatları ve molozlar nedeniyle ekiplerin mahsur kalanlara ulaşmasının zorlaştığı öğrenildi.

32 BİNDEN FAZLA KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Kentteki çok sayıda evde de hasar meydana gelirken, bir mobil ev kampında en az 12 kişi yaralandı. Bölgede yaşayan binlerce kişiye fırtına uyarısı yapılırken, 32 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı açıklandı.

ABD’nin orta batı bölgesinde dün akşam toplam 14 milyon kişiye hortum uyarısı yapıldı.