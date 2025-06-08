ABD'de uçak düştü! İçinde 20’ye yakın kişi bulunuyordu

ABD’nin Tennessee eyaletine bağlı Coffee County bölgesinde, içinde yaklaşık 16 ila 20 kişinin bulunduğu tahmin edilen bir uçak düştü. Otoyol Devriyesi, bazı yaralıların helikopterle çevredeki hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

ABD’nin Tennessee eyaletinde paraşütçüleri taşıyan bir uçak henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Uçakta 16 ila 20 kişinin bulunduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan bazı kişilerin helikopterle hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, kazanın nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.