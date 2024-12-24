ABD'de iğrenç olay! Eşcinsel çift, evlat edindikleri iki erkek çocuğuna tecavüz etti, cezaları beli oldu

24 Aralık 2024 10:55 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 11:19

ABD'nin Atlanta kentinde 2 erkek çocuk evlat edinen eşcinsel çift William ve Zachary Zulock'un sistematik olarak tecavüz ettikleri ortaya çıktı. Ayrıca çektikleri görüntüleri diğer pedofililere satan, iki sapık 100'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD​'de özgürlük adı altında legalleştirilen eşcinsel evlilikleri, trajik bir skandala mahal verdi. Korkunç olay, 2022 yılında çocuk pornografisi çetesinin bir üyesinin internetten materyal indirirken yakalanmasıyla tesadüfen gün yüzüne çıktı.

ÇETE ÜYESİ İTİRAF ETTİ

New York Post'ta yer alan habere göre İddiaya göre istismar, eşcinsel çift William ve Zachary Zulock'un iki erkek çocuğu evlat edinilmesinden birkaç yıl sonra başladı. Korkunç vaka, 2022 yılında bir çocuk pornografisi çetesinin üyesinin internetten materyal indirirken yakalanıp polise çiftin erkek çocuklarına tacizde bulunduğunu, onları kaydettiğini ve videoları sattığını söylemesiyle tesadüfen gün yüzüne çıktı.

Zulock'ların, oğullarını pedofil çetesindeki en az iki adam tarafından istismar edilmelerine ve sosyal medya aracılığıyla müşteriler için vitrine çıkar8malarına izin verdikleri bile iddia ediliyor.

"KARANLIK ARZULARINI HER ŞEYİN ÜSTÜNE KOYDULAR"

Duruşmada William Zulock, 6 adet ağırlaştırılmış tecavüz, üç adet ağırlaştırılmış çocuk istismarı, iki adet ensest ve iki adet çocuk cinsel istismarı suçunu kabul etti. Benzer şekilde, Zachary Zulock da iki kez ağırlaştırılmış tecavüz, üç kez ağırlaştırılmış çocuk tacizi, iki kez oğlancılık ve üç kez çocuk cinsel istismarı suçunu kabul etti. İki sapığa 100'er yıl hapis cezası verildi.

Bölge Savcısı Randy McGinley, onları sonsuza kadar hapse gönderen cezayı açıklarken, "İki sanık bir terör evi inşa ettiler ve son derece karanlık arzularını her şeyin ve herkesin üstüne koydular" dedi.

Ayrıca pedofili şebekesine dahil olan bir kişi daha 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı.