ABD'de ikinci saldırı! Yeni yıl kana bulandı 

01 Ocak 2025 21:43 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 21:48

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Kankakee kentindeki yılbaşı partisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. ABD'de gece saatlerinde New Orleans'te gerçekleşen saldırıda da 12 kişi hayatını kaybetmişti.

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ABD’nin Illinois eyaletine bağlı Kankakee şehrinde yılbaşı kutlamaları esnasında yaşanan silahlı çatışmada, iki kişinin hayatını kaybetti.

Beş kişinin de yaralandığı çatışmada Belediye Başkanı Chris Curtis’in verdiği bilgilere göre, polis ekipleri sabah saat 04:00 sularında Pierson Parkway’in 1800 numaralı bölgesinde ateş açıldığına dair ihbar aldı.

SALDIRIDA ÖLÜ VE YARALILAR VAR!

Polis, kutlamaların olduğu evde yapılan incelemede, birkaç silahlı kurban bulduklarını ifade etti. Çatışmada 20 ve 22 yaşındaki iki erkek hayatını kaybederken, yaşları henüz açıklanmayan üç kadın ve iki erkek ise yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Dedektifler, olay yerinde inceleme yaparken, polis ekipleri çok sayıda mermi kovanı ve ateşli silah buldu. Belediye Başkanı Curtis, "Bu silahlı saldırı ve ölümler çok trajik. Kurbanlar ve aileleri için dua ediyoruz. Toplumumuz ve aileler için bu olay nedeniyle çok üzgünüz" dedi.

Ayrıca Curtis, mahalledeki yüksek ses ve rahatsızlık nedeniyle partinin kapatılması istenmiş olduğunu, ancak buna rağmen olayın meydana geldiğini de belirtti.

NEW ORLEANS'TA DA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ!

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans şehrinde bir kamyonet, yeni yıl kutlamaları yapan kalabalığın arasına dalmış ve otomobilden inen saldırgan daha sonra etrafa rastgele ateş açmıştı. Gece 3 sularında yaşanan faciada 12 kişi hayatını kaybetmişti.