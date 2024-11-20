ABD'de ilginç olay: Çim biçme makinesiyle polisten kaçtı, elektro şok tabancasıyla durduruldu

20 Kasım 2024 16:13 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 16:22

ABD'de şartlı tahliye kurallarını ihlal ettiği belirlenen bir kişi, polisten çim biçme makinesiyle kaçarken elektro şok tabancasıyla etkisiz hale getirildi. Şokun etkisiyle yanlışlıkla kendini vuran şüpheli, gözaltına alındı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Michigan​ eyaletinde sıra dışı bir olay meydana geldi, bir şüpheli geleneksel yollarla kaçmak yerine çim biçme makinesiyle uzaklaşmaya çalıştı, elektro şok tabancasıyla durduruldu.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz eylül ayında polis, şartlı tahliye ve iki kabahat ihlali nedeniyle aranan 41 yaşındaki James Mitchell Kerr’i tutuklamak üzere Leoni Kasabası'ndaki evine geldi. Ancak şüpheli, polise teslim olmak yerine çim biçme makinesine binerek kaçmaya çalıştı.

SİLAHIYLA KENDİSİNİ VURDU

Polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçmayı sürdüren şüpheli, çim biçme makinesine sakladığı silahı çıkarırken elektro şok tabancasıyla durduruldu. Elektriğin etkisiyle yere düşen şüpheli, kazara kendisini vurdu. Elinden yaralanan Kerr, gözaltına alınarak tedavi için hastaneye sevk edildi.

Tedavisinin ardından cezaevine gönderilen Kerr'in cinayet niyetiyle saldırı ve tutuklamaya direnme gibi suçlamalarla yargılandığı öğrenildi.