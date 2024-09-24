ABD'de inanılmaz olay! 6 yaşında kaçırılan çocuk 73 yıl sonra bulundu 

24 Eylül 2024 06:56 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 07:01

1951 yılında Kaliforniya'daki bir parkta oynarken altı yaşındayken kaçırılan bir adam, internet üzerinden yapılan bir soy testi, eski fotoğraflar ve gazete kupürleri sayesinde 73 yıldan fazla bir süre sonra bulundu.

40 bin çocuk kaçırmışlar! Savaş ve felaketleri fırsat bilmişler... Hepsi mazlum ülke çocuğu

40 bin çocuk kaçırmışlar! Savaş ve felaketleri fırsat bilmişler... Hepsi mazlum ülke çocuğu

ABD akıllara durgunluk veren bir olayı konuşuyor. 1951 yılında Kaliforniya'da bir parkta oynarken 6 yaşındayken kaçırılan bir çocuk, 73 yıl sonra çevrimiçi ebeveynlik testi, eski fotoğraflar ve gazete kupürleri sayesinde bulundu.

KARDEŞİNİ ÖLMEDEN SON KEZ GÖREBİLDİ

The Guardian'ın, Area Grubu'ndan aktardığı haberde, geçtiğimiz cuma günü Luis Armando Albino'nun Oakland'daki yeğeninin polis, FBI ve Adalet Bakanlığı'nın yardımıyla ABD'nin Doğu Kıyısı'nda yaşayan amcasının yerini tespit ettiğini bildirdi. Bir baba ve büyükbaba olan Albino, 63 yaşındaki yeğeni Alida Alequin'e göre emekli bir itfaiyeci ve Vietnam'da görev yapmış Deniz Piyadeleri gazisiydi. Kadın Albino'yu buldu ve haziran ayında Kaliforniya'da onu ailesiyle buluşturdu. Albino bu sayede erkek kardeşini ağustos ayındaki ölümünden önce son kez canlı görme şansını elde etti.

KAÇIRILMA OLAYININ PERDE ARKASI

21 Şubat 1951'de bir kadın, altı yaşındaki Albino'yu ağabeyi Roger'la oynadığı West Oakland'daki parkta, "Sana şeker alacağım" diyerek kandırdı. Haberde yer alan bilgilere göre, Porto Riko asıllı kadın çocuğu kaçırıp Doğu Yakası'na götürdü ve onu çocukları olmayan bir çifte sattı. Bu çift Luis'i kendi oğulları gibi büyüttü. Yeğeni, Albino'nun 70 yılı aşkın süredir kayıp olduğunu ancak her zaman ailesinin kalbinde olduğunu ve akrabalarının evlerinde resminin asılı olduğunu söyledi. Annesi 2005'te öldü ama oğlunun hayatta olduğuna dair umudunu hiç kaybetmedi.

AMCASINI 70 YIL SONRA NASIL BULDU?

Alida Alequin, dayısının hâlâ hayatta olabileceğine dair ilk ipucunu 2020'de "sadece eğlence için" çevrimiçi DNA testi yaptırdığında bulduğunu söyledi. Test sonucunda bir adamla yüzde 22'lik bir eşleşme gösterdi. Bu yılın başlarında kızlarıyla birlikte tekrar konuya eğilen Alequin, Oakland Halk Kütüphanesi'ne yaptığı bir ziyarette, Tribune gazetesi makalelerinin mikrofilmlerine baktı. Aralarında iki amcası Luis ve babası Roger'ın çocukluk fotoğrafını buldu. Müfettişler sonunda yeni delillerin önemli olduğu konusunda hemfikir oldular ve yeni bir kayıp vakası başlattılar. DNA testinden yola çıkan müfettişler aramalar sonucunda Luis'i bulmayı başardı.

Şu anda 79 yaşında olan Luis Armando Albino (sağda), 82 yaşındaki ağabeyi Roger (solda) ile 73 yıl sonra bir araya gelerek bu pozu verdi.

YOĞUN DUYGULAR VE GÖZYAŞLARI

Luis doğu kıyısında bulunuyordu ve kız kardeşi ile yani Alequin'in annesiyle birlikte DNA örneği verdiler. Alequin, soruşturmacıların 20 Haziran'da annesinin evine gittiğini ve ikisine de amcasının bulunduğunu söylediğini aktardı. Alequin, bu anı şöyle aktardı: "Müfettişler gidene kadar ağlamamak için kendimizi tuttuk. Daha sonra annemin ellerini tuttum ve 'Onu bulduk' dedim."

SAATLERCE KONUŞTULAR

Luis, 24 Haziran'da FBI'ın yardımıyla aile üyeleriyle birlikte Oakland'a geldi ve Alequin, annesi ve diğer akrabalarıyla görüştü. Alequin, ertesi gün annesini ve amcasını Roger'ın California, Stanislaus County'deki evine götürdüğünü belirterek, “Birbirlerine kocaman sarıldılar. Oturup kaçırılma hikayesinden askerlik anılarına kadar saatlerce konuştular” dedi.

Luis doğu kıyısına döndükten sonra temmuz ayında üç haftalığına yeniden gerçek ailesini ziyarete geldi. Bu, ağustos ayında ölen kardeşi Roger'ı son görüşü oldu.

Dayısını tam 70 yıl sonra bulan Alida Alequin

Son olarak Alequin, kendisi gibi yakınları kaybolan insanlara seslenerek, "Onu bulmaya her zaman kararlıydım ve kim bilir, benim hikayem diğer ailelerin de aynı şeyleri yaşamasına yardımcı olabilir. Şunu söyleyebilirim: Asla pes etmeyin" ifadelerini kullandı.