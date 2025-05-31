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 | Berkay Alptekin

ABD'de kamyon devrildi! 250 milyon arı kontrolsüz doğaya kaçtı

ABD'nin başkenti Washington'da seyir halindeki bir kamyon devrildi. Devrilen kamyonda yer alan 250 milyon arı ise kaza sonrası kaçtı.

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ABD'de kamyon devrildi! 250 milyon arı kontrolsüz doğaya kaçtı
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
31.05.2025
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
31.05.2025
saat ikonu 09:45

ABD'nin başkenti Washington'da geçtiğimiz gün seyir halindeki bir kamyon devrildi. Devrilen kamyondan 250 milyon arı kaçarken, yetkililer halkı arılardan uzak durmaları konusunda uyardı.

BBC'nin haberine göre, yaklaşık 32 bin kilo aktif bal arısı kovanı taşıyan kamyon, Kanada sınırına yakın bir yolda devrildi.

Whatcom County Şerif Ofisi (WCSO) olaydan kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada “Amaç mümkün olduğunca çok arıyı kurtarmak” ifadelerine yer verdi.

Yetkililer, kaza yerinin “kurtarma tamamlanıncaya kadar” kapalı kalacağını söyledi.

ABD'de kamyon devrildi! 250 milyon arı kontrolsüz doğaya kaçtı

"BÖLGEDEN KAÇININ"

Whatcom İlçe Şerifi “250 milyon arı şu anda serbest durumda” diye yazarak “Arıların kaçma ve sokma potansiyeli nedeniyle BÖLGEDEN KAÇININ” uyarısında bulundu.

WCSO, “Plan, arıların yeniden kovan yapmalarına ve kraliçe arılarını bulmalarına izin vermektir” dedi ve bunun önümüzdeki 24-48 saat içinde gerçekleşmesinin gerektiğini ifade etti.

Polis tarafından paylaşılan görüntülerde çok sayıda arının devrilen kamyonun etrafında toplandığı görülüyor.

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