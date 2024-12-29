ABD’de kan donduran cinayet: 1 yaşındaki çocuğunun başını kesti

29 Aralık 2024 09:35 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 09:53

ABD'nin California eyaletinde yer alan Kuzey Sacramento County'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 28 yaşındaki bir adam eşi ve kayınvalidesi evden çıktıktan sonra 1 yaşındaki oğlunun kafasını kesti.

ABD'nin California​ eyaletine bağlı Kuzey Sacramento County'deki bir evde kan donduran bir olay yaşandı. 28 yaşında olduğu öğrenilen Andrey Demskiy adındaki bir adam, evde 1 yaşındaki oğlunun kafasını bıçakla kesmekle suçlandı. Demskiy'nin görevlilere teslim olmayı reddetmesi üzerine yetkililerin zorla eve girdiği ifade edildi.

Polis, Demskiy'nin oğlunu, eşi ve kayınvalidesi evden çıktıktan sonra öldürdüğünü tespit etti. Yaşanan olay sonrası tutuklanan ve salı günü mahkemeye çıkarılan Demskiy, cinayet, ağır bedensel yaralanmaya neden olabilecek güç kullanımı ve eşini yaralama suçlarıyla yargılanıyor.

93 BİN DOLARDAN FAZLA DESTEK TOPLANDI

Çocuğun cenaze işlemleri ve annesine destek için açılan GoFundMe sayfasının şimdiye kadar 93 bin dolardan fazla para topladığı belirtiliyor.