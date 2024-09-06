ABD'de kan donduran hırsızlık! Cenaze evindeki tabutu cesediyle beraber çaldı

06 Eylül 2024 11:48 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 12:03

ABD'nin Las Vegas kentinde kan donduran bir hırsızlık olayı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. 47 yaşında olduğu öğrenilen Patricia Sierra adlı bir kadın, gece yarısı bir cenaze evine zorla girip içinde ceset olan bir tabut çaldı.

Beş yıldır soymadıkları lüks daire kalmadı! 'Gazlı hırsızlar' en sonunda yakayı ele verdi

Beş yıldır soymadıkları lüks daire kalmadı! 'Gazlı hırsızlar' en sonunda yakayı ele verdi

ABD'nin Las Vegas kentinde bir cenaze evinde alışılmadık ve kan donduran bir olay yaşandı. 47 yaşındaki Patricia Sierra adlı bir kadın, gece yarısı Affordable Cremation & Burial Service adlı cenaze evine gizlice girdi.

Cenaze evindeki güvenlik kameraları anbean kayıttaydı. Sierra'nın cenaze evine camı kırarak girdiği kameralara yansıdı. İçeride bir tabutu ve içindeki cenazeyi çalarak dışarı çıkardı. Sabaha karşı 03:30 sıralarında, bir kişi cenazenin yerde yüzüstü yattığını gördükten sonra durumu polise bildirdi.

Polis, olay yerinde tabutu ve cenazeyi buldu. Tabutun yakınında bulunan evraklardan cenazenin kimliği tespit edilebildi ve bir gün önce töreni yapıldığı anlaşıldı. Sierra polisin çabası sayesinde birkaç gün içinde yakayı ele verdi ve yakalandı. Polise verdiği ifadede, olay gecesi 6 adet alkollü içecek tükettiğini ve ne yaptığını hatırlamadığını söyledi.

İNSAN KALINTILARINI RAHATSIZ ETMEKTEN YARGILANACAK

Sierra, madde bağımlılığı sorunu olduğunu ve geçmişte de hırsızlık yaptığını itiraf etti. Olayda kullandığı kırmızı BMX bisikleti de güvenlik kameralarında görülmüştü. Sierra, hırsızlık, büyük çaplı hırsızlık ve insan kalıntılarını rahatsız etmek suçlarından yargılanacak.

Sierra'nın kefalet bedeli 11 bin dolar (373 bin 728 TL) olarak belirlendi ve ilk duruşması 18 Eylül'de yapılacak. Bu olay, Las Vegas toplumunu derinden sarstı ve cenaze evlerinin güvenliği konusunda endişelere yol açtı.