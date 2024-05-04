ABD'de korku dolu anlar! Küçük uçak plaja acil iniş yaptı

04 May 2024 12:58 - Güncelleme : 04 May 2024 13:05

Otoyola inen küçük uçak duvara çarpıp bomba gibi patladı

Otoyola inen küçük uçak duvara çarpıp bomba gibi patladı

ABD’nin New York kentinde pilot ve bir yolcunun bulunduğu Cesna 152 model bir uçağın motorunda arıza meydana geldi. Acil iniş kararı alan pilot, tek motorlu uçağı "Long Island" adasındaki Cedar Plajına indirmeyi başardı.

O anlar plajda bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda yaralanan olmazken, Federal Havacılık İdaresi (FAA), olayla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi.