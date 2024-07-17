ABD'de korkunç cinayet! Oğlunun üzerine oturup öldürdü

17 Temmuz 2024 15:57 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 16:22

Daha 14 yaşındaydı! Anne ve babası tarafından katledilen kız çocuğunun son paylaşımı dikkat çekti

Daha 14 yaşındaydı! Anne ve babası tarafından katledilen kız çocuğunun son paylaşımı dikkat çekti

ABD'nin Kuzey İndiana eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yaklaşık 154 kilo olan Jennifer Lee Wilson adlı bir kadın, 10 yaşındaki üvey oğlunu 7 dakika boyunca üzerine oturarak boğduğu iddiasının ardından bu hafta tutuklandı.

Mahkeme belgelerine göre, 48 yaşındaki Jennifer Lee Wilson'ın Nisan ayında komşusunun evine kaçmaya çalışan küçük Dakota Levi Stevens'ı öldürdüğü ileri sürülüyor. Belgelere göre, Wilson, çocuğun 'kaçmasını' engellemek amacıyla evinin önünde çocuğun üzerine oturmakla suçlanıyor.

Yerel medyanın bildirdiği üzere, ebeveyni bir yandan sosyal görevliyi çağırmaya çalıştı, bu sırada yalnızca 40 kilo ağırlığındaki küçük çocuk çığlık atıyordu ve sonunda hareket etmeyi bıraktı.

ÇOCUK ÖLMESİNE RAĞMEN ÜSTÜNDEN KALKMADI

Kapı zilindeki kamera kadının, çocuk ölmesine rağmen onun üstünde oturmaya devam ettiğini ortaya koydu. Bir noktada kadın, çocuğa numara yapıp yapmadığını sordu ancak göz kapaklarının soluk olduğunu fark etti.

Polisler olay yerine geldiğinde 10 yaşındaki çocuk nefes almıyordu. Acil müdahale ekipleri çocuğu kurtarmaya çalışırken Dakota 'gözle görülür şekilde perişan' görünüyordu. Dakota, yerel bir hastaneye götürüldü ve orada iki gün sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

Ölümünden önce Dakota bir komşunun evine gitti ve şiddet gördüğünü söyleyerek kendisini evlat edinmesi için onlara yalvardı. Bahsi geçen komşu çocukta gözle görülür herhangi bir yaralanma görmediğini söyledi.

Yerel adli tıp ofisine göre, ölümü oksijen yetersizliği sonucu cinayet olarak değerlendirildi. Üvey annenin yaklaşık 7 dakika boyunca çocuğun üstünde olduğu bildirildi. Wilson Cumartesi günü tutuklandı. Suçlu bulunması halinde 6 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.