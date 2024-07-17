ABD'de korkunç cinayet! Oğlunun üzerine oturup öldürdü
ABD'nin Kuzey İndiana eyaletinde 10 yaşındaki bir çocuk, 154 kiloluk üvey annesinin 7 dakika boyunca 'üzerine oturarak' onu boğması sonucu feci şekilde can verdi. Çocuğun daha önce komşularından kendisini evlat edinmesini istediği ileri sürüldü. İşte dehşete düşüren cinayetin detayları...
ABD'nin Kuzey İndiana eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yaklaşık 154 kilo olan Jennifer Lee Wilson adlı bir kadın, 10 yaşındaki üvey oğlunu 7 dakika boyunca üzerine oturarak boğduğu iddiasının ardından bu hafta tutuklandı.
Mahkeme belgelerine göre, 48 yaşındaki Jennifer Lee Wilson'ın Nisan ayında komşusunun evine kaçmaya çalışan küçük Dakota Levi Stevens'ı öldürdüğü ileri sürülüyor. Belgelere göre, Wilson, çocuğun 'kaçmasını' engellemek amacıyla evinin önünde çocuğun üzerine oturmakla suçlanıyor.
Yerel medyanın bildirdiği üzere, ebeveyni bir yandan sosyal görevliyi çağırmaya çalıştı, bu sırada yalnızca 40 kilo ağırlığındaki küçük çocuk çığlık atıyordu ve sonunda hareket etmeyi bıraktı.
ÇOCUK ÖLMESİNE RAĞMEN ÜSTÜNDEN KALKMADI
Kapı zilindeki kamera kadının, çocuk ölmesine rağmen onun üstünde oturmaya devam ettiğini ortaya koydu. Bir noktada kadın, çocuğa numara yapıp yapmadığını sordu ancak göz kapaklarının soluk olduğunu fark etti.
Polisler olay yerine geldiğinde 10 yaşındaki çocuk nefes almıyordu. Acil müdahale ekipleri çocuğu kurtarmaya çalışırken Dakota 'gözle görülür şekilde perişan' görünüyordu. Dakota, yerel bir hastaneye götürüldü ve orada iki gün sonra hayatını kaybettiği açıklandı.
Ölümünden önce Dakota bir komşunun evine gitti ve şiddet gördüğünü söyleyerek kendisini evlat edinmesi için onlara yalvardı. Bahsi geçen komşu çocukta gözle görülür herhangi bir yaralanma görmediğini söyledi.
Yerel adli tıp ofisine göre, ölümü oksijen yetersizliği sonucu cinayet olarak değerlendirildi. Üvey annenin yaklaşık 7 dakika boyunca çocuğun üstünde olduğu bildirildi. Wilson Cumartesi günü tutuklandı. Suçlu bulunması halinde 6 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.