ABD'de korkunç kaza! Uçak eve çarptı

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis bölgesinde bir eve uçak düştü. Yaşanan felaket sonrası yapılan ilk incelemelere göre uçaktaki herkesin öldüğü düşünülüyor.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis bölgesinde cumartesi günü öğleden sonra yerel saatle 12:20 sıralarında bir eve uçak düştü. The Sun'un ulaştığı görüntülerde kapı zili kamerasının olayı anbean kaydettiği belirtildi. Uçağın gökyüzünden burun üstü düşme anıda kameralara yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan dramatik görüntülerde ise ağaçların arasında çatırdayan bir evin tamamen yanıp kül olduğu görüldü. Yoğun duman gökyüzüne yükselirken itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için olay yerine akın etti.

HERKESİN ÖLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Bölge sakinlerine alevlerden uzak durmalarını emrettikleri duyuldu. Bina birkaç dakika içinde alevler tarafından kül edildi.

Olay yeri kontrol altına alınana kadar çevredeki bölge sakinleri evlerinden tahliye edildi. Yetkililer tarafından yapılan ilk incelemeler sonucunda uçaktaki herkesin öldüğü düşünülüyor. Ancak kaç kişinin öldüğü bilgisi paylaşılmadı.

Yetkililer, neyse ki uçak çarptığında binanın içinde kimsenin bulunmadığını da sözlerine eklediler.

"UÇAKTA KAÇ KİŞİ OLDUĞUNU HENÜZ BİLMİYORUZ"

Federal Havacılık İdaresi'ne (FAA) göre 6 kişilik kapasitesi olan SOCATA TBM-700 model uçak, Iowa eyaletindeki Des Moines Uluslararası Havaalanı'ndan havalanmıştı ve Minneapolis'teki Anoke County-Blaine Havaalanı'na gidiyordu. FAA şunları ekled ayrıca,: "Uçakta kaç kişi olduğunu henüz bilmiyoruz." yorumunu yaptı.

Uçak gökyüzünden düştüğünde varış noktasına yaklaşık 13 km uzaklıktaydı.

Minnesota valisi Tim Walz yaşanan olayla ilgili, “Ekibim Brookly Park'taki olay yerinde yerel yetkililerle temas halinde ve durumu yakından takip ediyoruz. Çağrıya cevap veren ilk müdahale ekiplerine minnettarız.” ifadelerine yer verdi.