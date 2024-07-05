ABD'de korkunç olay: Annesini ve babasını yaraladı, 8 yaşındaki kardeşini öldürdü!
ABD'nin New York şehrinde bulunan Queens'te 20 yaşındaki bir kişi, 8 yaşındaki kardeşini bıçakla katletti, anne ve babasını ise yaraladı.
ABD'nin New York şehrindeki Queens'te korkunç bir olay meydana geldi. 20 yaşındaki bir saldırgan, 8 yaşındaki kardeşini korkunç bir şekilde öldürdü, anne ve babasını ise yaraladı. Annesini kanlar içinde yerde yatarken bırakan saldırgan, babasını mutfakta yakalayıp, başından tuttuğu anlarda boğazına bıçak dayadı.
POLİS, SALDIRGANA ATEŞ AÇTI
Olay yerine polis geldiğinde hem İngilizce hem de İspanyolca olarak bıçağı bırakmasını emretti fakat saldırgan bırakmadı. Polis, bir el ateş etti ve saldırganı vurdu. O anlarda babanın hayatı kurtuldu.
8 AYLIK BEBEK ŞANS ESERİ KURTULDU
Anne ve baba hastaneye kaldırılırken, 8 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. Evdeki 8 aylık bebek ise yara almadan kurtuldu.
Polis, saldırganın öz kardeş mi üvey kardeş mi olduğuna dair belirsiz bir durum olduğunu açıkladı. Soruşturma devam ediyor.