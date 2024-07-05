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ABD'de korkunç olay: Annesini ve babasını yaraladı, 8 yaşındaki kardeşini öldürdü!

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
05 Temmuz 2024 10:35 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 10:54
ABD&#039;de korkunç olay: Annesini ve babasını yaraladı, 8 yaşındaki kardeşini öldürdü!

ABD'nin New York şehrinde bulunan Queens'te 20 yaşındaki bir kişi, 8 yaşındaki kardeşini bıçakla katletti, anne ve babasını ise yaraladı. 

ABD'nin New York şehrindeki Queens'te korkunç bir olay meydana geldi. 20 yaşındaki bir saldırgan, 8 yaşındaki kardeşini korkunç bir şekilde öldürdü, anne ve babasını ise yaraladı. Annesini kanlar içinde yerde yatarken bırakan saldırgan, babasını mutfakta yakalayıp, başından tuttuğu anlarda boğazına bıçak dayadı.

ABD'de korkunç olay: Annesini ve babasını yaraladı, 8 yaşındaki kardeşini öldürdü! - 1. Resim

POLİS, SALDIRGANA ATEŞ AÇTI

Olay yerine polis geldiğinde hem İngilizce hem de İspanyolca olarak bıçağı bırakmasını emretti fakat saldırgan bırakmadı. Polis, bir el ateş etti ve saldırganı vurdu. O anlarda babanın hayatı kurtuldu. 

ABD'de korkunç olay: Annesini ve babasını yaraladı, 8 yaşındaki kardeşini öldürdü! - 2. Resim

8 AYLIK BEBEK ŞANS ESERİ KURTULDU

Anne ve baba hastaneye kaldırılırken, 8 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. Evdeki 8 aylık bebek ise yara almadan kurtuldu.

ABD'de korkunç olay: Annesini ve babasını yaraladı, 8 yaşındaki kardeşini öldürdü! - 3. Resim

Polis, saldırganın öz kardeş mi üvey kardeş mi olduğuna dair belirsiz bir durum olduğunu açıkladı. Soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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