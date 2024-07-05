ABD'de korkunç olay: Annesini ve babasını yaraladı, 8 yaşındaki kardeşini öldürdü!

05 Temmuz 2024 10:35 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 10:54

ABD'nin New York şehrindeki Queens'te korkunç bir olay meydana geldi. 20 yaşındaki bir saldırgan, 8 yaşındaki kardeşini korkunç bir şekilde öldürdü, anne ve babasını ise yaraladı. Annesini kanlar içinde yerde yatarken bırakan saldırgan, babasını mutfakta yakalayıp, başından tuttuğu anlarda boğazına bıçak dayadı.

POLİS, SALDIRGANA ATEŞ AÇTI

Olay yerine polis geldiğinde hem İngilizce hem de İspanyolca olarak bıçağı bırakmasını emretti fakat saldırgan bırakmadı. Polis, bir el ateş etti ve saldırganı vurdu. O anlarda babanın hayatı kurtuldu.

8 AYLIK BEBEK ŞANS ESERİ KURTULDU

Anne ve baba hastaneye kaldırılırken, 8 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. Evdeki 8 aylık bebek ise yara almadan kurtuldu.

Polis, saldırganın öz kardeş mi üvey kardeş mi olduğuna dair belirsiz bir durum olduğunu açıkladı. Soruşturma devam ediyor.