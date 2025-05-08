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 | Berkay Alptekin

ABD'de lise çıkışında kanlı saldırı! Ölü ve yaralı öğrenciler var

ABD'nin California eyaletinde yer alan Santa Ana kentindeki bir lisede okul çıkışında kanlı saldırı gerçekleşti. Saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

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KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 09:32

ABD'nin California eyaletinde yer alan Santa Ana kentindeki Santa Ana Lisesi önünde düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 2 öğrenci yaralandı.

Polis sözcüsü Natalie Garcia, yaptığı açıklamada, lisenin çıkış saatinde bıçaklı saldırı gerçekleştiğini ifade etti. Garcia, saldırıda 1 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 2 öğrencinin yaralandığını belirtti.

ABD'de lise çıkışında kanlı saldırı! Ölü ve yaralı öğrenciler var

ŞÜPHELİLER HER YERDE ARANIYOR

ABC News'ın haberine göre, kolluk kuvvetlerinin, olayla ilgili 2 şüpheliyi aradığı bildirildi. Yaklaşık 3 bin öğrencinin kayıtlı bulunduğu lisede, dersler ve atletizm programları da iptal edildi.

300 bin nüfuslu Santa Ana kenti, eyaletteki Los Angeles kentinin yaklaşık 50 kilometre güneydoğusunda yer alıyor.

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