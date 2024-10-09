ABD'de Milton Kasırgası kapıda! Son 100 yılın en kötüsü olacak: 'Ölüm kalım meselesi...'

09 Ekim 2024 05:44 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 05:56

ABD'de Milton Kasırgası alarmı verildi. Meksika Körfezi'nden güçlenerek Florida eyaletine doğru yaklaşan kasırganın, son 100 yılın "en güçlüsü" olabileceği duyuruldu. ABD Başkanı Biden, herkesin en hızlı şekilde yerleşim bölgelerini boşaltması gerektiğini vurgulayarak, "Bu ölüm kalım meselesi" dedi.

Florida kasırgası nedeniyle en az 26 milyon tehlikede! Savaşı anımsatan görüntüler ortaya çıktı: Milton kaçışı başladı

Florida kasırgası nedeniyle en az 26 milyon tehlikede! Savaşı anımsatan görüntüler ortaya çıktı: Milton kaçışı başladı

ABD​ son yüzyılın en büyük kabusu ile karşı karşıya. Florida​ kıyılarına doğru ilerleyen ve saatteki hızı 230 kilometreyi bulan Milton Kasırgası'yla ilgili, federal ve yerel yetkililer uyarıda bulunmaya devam ediyor.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından yapılan açıklamada, "Milton rotasında kalırsa, bu 100 yıldır Tampa Körfezi'ni vuran en güçlü kasırga olacak" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kasırgadan en çok etkilenecek bölgelerin 3 ila 4,5 metreye kadar sular altında kalabileceği, büyük okyanus dalgalarına yol açabileceği tahmini paylaşıldı. NWS, Meksika Körfezi'nden güçlenerek Florida eyaletine doğru yaklaşan Milton Kasırgası'nın son 100 yılın "en güçlüsü" olabileceği uyarısında bulundu.

BİDEN'DAN 'MİLTON' AÇIKLAMASI

Biden, Helene Kasırgası'nın ardından ülkenin güneydoğusunu etkisi altına alması beklenen Milton Kasırgası'na ilişkin Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.

Milton Kasırgası'nın "devasa" bir kasırga olduğunu kaydeden Biden, herkesin en hızlı şekilde yerleşim bölgelerini boşaltması gerektiğini vurguladı.

"EN KÖTÜ KASIRGA OLABİLİR"

ABD Başkanı, "Çoktan bulunduğunuz yeri tahliye etmeniz gerekirdi, bu ölüm kalım meselesi. Derhal tahliye edin. Milton, Flordia'yı vuracak son yüzyılın en kötü kasırgası olabilir." değerlendirmesini yaptı.

BİDEN ZİYARETLERİNİ ERTELEDİ

Biden, ülkenin güney kıyılarını vurması beklenen Milton Kasırgası'yla ilgili gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla daha önce planlanan Almanya ve Angola ziyaretlerini ileri bir tarihe ertelemişti.

ACİL TAHLİYE ÇAĞRISI

ABD'nin Florida eyaleti yetkilileri, ana karaya yaklaşan Milton Kasırgası'nın kategori 5'e yükselmesinin ardından can ve mal kaybını minimumda tutmak için peş peşe tahliye emirlerini duyurmaya başlamıştı.

Florida Valisi Ron DeSantis de son açıklamasında, eyalet yönetiminin Milton Kasırgası'nın ardından yaşananlarla başa çıkmak için "benzeri görülmemiş kaynaklar ayırdığını" belirtirken bölge sakinlerini "tahliye emirlerine uymaları konusunda" uyarmaya devam etti.

ÖNLEM ALINMAYA BAŞLANDI

227 kişinin hayatını kaybettiği Helene Kasırgası'nın ardından Florida eyaletini vurması beklenen Milton Kasırgası için önlem alınmaya başlandı. Miami kentinde yetkililer ve cankurtaran gönüllüleri yaklaşan kasırgaya önlem olarak vatandaşlara kum torbaları dağıttı. St. Petersburg şehrindeki iş yerleri tahtalarla kapatılmaya başlandı.

9 EKİM'DE KARA ULAŞMASI BEKLENİYOR

Hava durumu takibi yapan The Wheater Channel isimli internet sitesinde ise kasırganın çarşamba gecesi geç saatlerde veya perşembe sabahı ABD anakarasına ulaşarak Florida'nın Tampa, Sarasota ve Fort Myers gibi yerleşim yerlerini içeren yoğun nüfuslu bir bölgeyi etkisi altına alması beklendiği kaydedildi.

Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın Meksika Körfezi'nde "hızla güçlenmeye devam ettiği" bilgisini paylaşmış ve son olarak kategori 4'e inerek Florida kıyılarına doğru yoluna devam ettiğini bildirmişti.