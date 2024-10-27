ABD'de Müslüman liderler tarafını seçti: Vaatler sıralandı

27 Ekim 2024 11:54 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 12:23

ABD'nin Michigan eyaletinde bazı Müslüman toplum liderleri, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için tarafını belli etti. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, vaatlerini sıraladı.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine günler kala Michigan​ eyaletindeki bazı Müslüman liderler kimi desteklediklerini açıkladı. Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump​, salıncak eyaletlerden biri olan Michigan'daki Müslüman liderlerle bir araya geldi. Yaklaşık 242 bin Müslüman'ın bulunduğu salıncak eyalette Müslüman liderlerden Belal Alzuhairi Trunp'ı desteklediklerini açıkladı.

Alzuhairi, "Müslümanlar olarak savaş değil barış vaat ettiği için, Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaşı sona erdireceğine söz verdiği için Trump'ı destekliyoruz." dedi. Dünyada akan kanın durması gerektiğini belirten Alzuhairi, "Bence bu adam (Trump) bunu yapabilir. Şahsen Allah'ın onun hayatını iki kez kurtarmasının bir sebebi olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

BIDEN GAZZE POLİTİKASI NEDENİYLE ELEŞTİRİLİYOR

Michigan'daki Müslümanların oyları geleneksel olarak Demokrat Partiye giderken 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'in Gazze'deki soykırımı nedeniyle Müslüman seçmenler, Başkan Joe Biden​'ın Gazze politikalarını eleştirmişti.

Amerikalı Müslümanların ve Arapların en yoğun olduğu Michigan'da Biden'ın Gazze politikasına yönelik sert eleştiriler, "bağımsız" (uncommitted) yüzbinlerce seçmenin ortaya çıkmasına neden olmuştu.

KAMALA HARRIS'E TEPKİ

CBS News'un haberine göre, Michigan'da önde gelen Müslüman Demokratlardan Dr. Ahmed Ghanim, davetli olarak gittiği Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in mitinginden 21 Ekim'de kovulmuştu.

Ghanim, güvenlik noktalarından geçtiğini, koltuğuna oturduğunu ve mitingin başlamasını beklediğini kaydederek yaklaşık on dakika sonra Harris kampanyasının görevlilerinin kendisine dışarı çıkmasını söylediğini aktarmıştı.

Mitingden kovulma nedenine dair açıklama beklediğini belirten Ghanim, "Ayrılmazsan, gözaltına alınırsın." yanıtını aldığını kaydetmişti.

Olaydan sonra Harris'in kampanya ekibinden yapılan açıklamada ise "Kampanyamız bu eylemden, bunun Dr. Ghanim ve toplum üzerindeki etkisinden üzüntü duymaktadır. Kendisi gelecekteki etkinliklere davetlidir. Müslüman Amerikan toplumu ile olan ilişkilerimize değer veriyoruz, tüm toplumsal ve siyasi alanların her Amerikalı için sıcak ve saygılı olmasını sağlamaya kararlıyız." ifadelerine yer verilmişti.